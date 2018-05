Julija Skripal se želi vrniti v Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julija Skripal, ki je bila skupaj z očetom, nekdanjim ruskim dvojnim agentom, v začetku marca v britanskem Salisburyju tarča napada z živčnim strupom, je dejala, da se nekega dne želi vrniti v Rusijo. A najprej mora okrevati, je dejala in dodala, da se njeno zdravljenje nadaljuje.

Julija Skripal je bolnišnico zapustila 9. aprila, tokrat pa je prvič javno spregovorila. "Še vedno se mi je težko soočiti z mislijo, da sva bila tarča tovrstnega napada," je dejala in dodala, da je bila 20 dni v komi.

Ko se je zbudila, jo je pričakala novica, da je bila zastrupljena. "Dejstvo, da je bil za to uporabljen živčni strup, je šokantno," je dodala in menila, da sta s 66-letnim očetom Sergejem Skripalom lahko srečna, da sta preživela.

Ruskemu veleposlaniku zavrnjen dostop do Julije

Ruskim diplomatom je hvaležna za ponujeno pomoč, a za zdaj po lastnih besedah še ni pripravljena sprejeti pomoči ruskega veleposlaništva.

"Nočem pojasnjevati podrobnosti, želim samo povedati, da je bilo zdravljenje invazivno, boleče in moreče," je dejala. Kot prednostno je trenutno izpostavila svoje in očetovo okrevanje. Skripala so iz bolnišnice odpustili šele minuli petek.

Ruskemu veleposlaniku v Londonu Aleksandru Jakovenku so oblasti že večkrat zavrnile možnost dostopa do Julije Skripal. Po objavi posnetka v sredo je veleposlaništvo izrazilo zadovoljstvo, da je Skripalova "dobrega zdravja".

Foto: Reuters

Namignili pa so, da jo morebiti v državi zadržujejo proti njeni volji, in vztrajali, da jo morajo videti ruski diplomati. Verjetno se jim zdi tudi, da je njena pisna izjava v ruščini le prevedena iz angleščine, češ da so ji naročili, kaj naj pove.

Britanska vlada je okrivila Rusijo za napad na Skripala in njegovo hčerko, ki so ju nezavestna našli na klopi v parku v mestu Salisbury. Kremelj je odločno zanikal vsakršno vpletenost in trdi, da bi lahko v napadu uporabljeni strup novičok prišel iz laboratorijev v Veliki Britaniji ali iz več drugih držav.

Primer je sprožil številne kritike in obsodbe na račun ruskega vodstva. ZDA in veliko evropskih držav so v odgovor izgnale ruske diplomate.