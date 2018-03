Skripalova v stik z živčnim strupom prišla doma

Nekdanji ruski dvojni agent Sergej Skripal in njegova hči Julija sta v stik z živčnim strupom najprej prišla na domačem naslovu v Veliki Britaniji, je danes sporočila britanska policija. Preiskava je namreč pokazala, da so doslej najvišjo koncentracijo živčnega strupa našli na vhodnih vratih njunega doma.

Policija je še sporočila, da je tveganje za ljudi, ki živijo v bližini doma Skripalovih, nizko, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napad, domnevno z živčnim strupom novičok, se je zgodil 4. marca v angleškem Salisburyju. Skripala in hčer so našli nezavestna na klopi v parku.

London je odgovornost za napad pripisal Rusiji, kar slednja vztrajno in odločno zanika.

66-leti Skripal in njegova 33-letna hčerka Julija sta še vedno v bolnišnici in sta v komi. Skupno so po dogodku v bolnišnice sprejeli 48 ljudi.