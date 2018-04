ZDA Skripalovima ponuja novo identiteto

Prizorišče dogodka, kjer so našli zastrupljena nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo. Foto: Reuters

Uslužbenci britanske obveščevalne službe MI6 se s kolegi iz ameriške Cie pogovarjajo o preselitvi Skripalovih v ZDA. "Ponujeni jima bosta novi identiteti," je povedal visoki vladni vir. S tem naj bi skušali preprečiti nove napade, navaja časnik Sunday Times, ki se sklicuje na vire v britanski vladi.

33-letna Julija, ki ima rusko državljanstvo, naj bi medtem zavrnila konzularno zaščito, ki jo je njej in njenemu očetu ponudilo rusko veleposlaništvo v Londonu. Uradne potrditve o tem še ni.

Viri v vladi so povedali, da sta oba pri zavesti in bosta kmalu začela pomagati pri preiskavi napada z živčnim strupom novičok 4. marca.

Nekdanji ruski vohun po zastrupitvi z novičokom ni več v kritičnem stanju

Johnson kritizira Moskvo

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v članku, objavljenem danes v Sunday Timesu, glede ruske vlade zapisal, da "nobena druga vlada ne namenja toliko časa in napora za poskuse sabotiranja ali diskreditacije mednarodnih preiskav". "Bistvo kremeljskega prikrivanja je ciničen poskus, da neprijetna dejstva pokoplje pod plaz laži in dezinformacij," je zapisal.

Moskva medtem London obtožuje, da ji noče posredovati niti informacij o smrti ruskega izgnanca Nikolaja Gluškova, ki so ga dober teden po zastrupitvi Skripalovih našli mrtvega na njegovem domu v Londonu.

"Skoraj mesec po smrti gospoda Gluškova britanska stran podobno kot v primeru Sergeja in Julije Skripal ni zagotovila nobenih informacij," so zapisali na ruskem veleposlaništvu na Otoku. "Glede na naše številne prošnje lahko sklepamo le, da to delajo namenoma," so poudarili.