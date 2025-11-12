Najmlajši Modrijan o svoji izbranki: Žal mi je, da poguma nisem zbral že prej

Sergije Lugovski, najmlajši član narodnozabavne skupine Modrijani, je prvič spregovoril o svojem zasebnem življenju, v katerem mu trenutke barva njegova dolgoletna srčna izbranka Tara, ki jo pred javnostjo skrbno skriva.

Enaintridesetletni pevec Modrijanov Sergije Lugovski, ki se je priljubljeni narodnozabavni zasedbi pridružil leta 2018, kamor ga je – po seveda obvezni avdiciji – pripeljal Blaž Švab, je prvič razkril nekaj več podrobnosti iz zasebnega življenja. Za revijo Lady je povedal, da je njegovo srce že dolgo časa oddano, saj je srečen z dolgoletno partnerko Taro, s katero se poznata še iz srednješolskih dni in ki ji je predan z vsem svojim srcem.

Ljubezen še iz gimnazijskih klopi

"Spoznala sva se v gimnaziji, bila sva sošolca. Že takrat se je med nama rodila simpatija. Potem je odšla v London in nekaj let se nisva videla," je za revijo Lady razkril Lugovski in povedal, da je po njeni vrnitvi vendarle zbral pogum in ji začel dvoriti. "Iz prijateljstva se je rodila ljubezen in zdaj sva par že šest let. Mi je pa danes žal, da nisem zbral poguma že prej, ker nama je skupaj res lepo," je razkril simpatični Slovenjgradčan, ki se je pri 11 letih z družino preselil v Slovenijo. Njegov oče ima namreč ruske, mama pa srbske korenine.

O poroki še ne razmišljata

Prav zaradi njegove Tare, ki je odvetnica in deluje v Ljubljani, se je iz Celja preselil v prestolnico, v okolici katere živi tudi Blaž Švab – s katerim se skupaj pogosto vozita na nastope Modrijanov. Kljub dolgoletni zvezi z izbranko pa Sergije in njegova Tara o poroki še ne razmišljata. "Mah, ne vem. Če sem iskren, sem jaz bolj naklonjen poroki kot Tara," je še za revijo priznal Lugovski. Povedal je, da bo do poroke najbrž minilo še nekaj časa, in hudomušno dodal, da je najprej na vrsti Blaž Švab.

K Modrijanom ga je po srečanju na eni izmed radijskih postaj – po seveda obvezni avdiciji – pripeljal Blaž Švab, s fanti iz zasedbe pa se je Sergije odlično ujel. Foto: Mediaspeed

Zase pravi, da je črna ovca v družini

Vsi družinski člani Sergija Lugovskega so zdravniki (njegov oče je priznani kirurg v SB Celje), tudi njegova sestra Staša, ki živi in dela na Danskem. Sam je, kot pravi, v družini črna ovca, saj se je odločil za arhitekturo, a mu je na pot prišla glasbena kariera, s katero se ukvarja še danes.

Lugovski ima širok glasbeni talent, ki ga izraža v različnih glasbenih žanrih, zato ga je tudi občinstvo zaradi karizme in glasu hitro vzelo za svojega. Nazadnje se mu je odprla priložnost za sodelovanje z Opero in balet SNG Maribor, s katero je nastopal v vlogi Cheja v muzikalu Evita, preizkusil pa se je tudi že kot samostojni izvajalec na različnih odrih, kot sta Slovenska popevka in šov Slovenija ima talent.

