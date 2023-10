Severna Koreja bo dovolila prihod Svetovne protidopinške agencije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejske oblasti bodo dovolile vnovičen prihod delavcev Svetovne protidopinške agencije (Wada) v državo, so v nedeljo sporočili iz azijskega olimpijskega sveta. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Severna Koreja od začetka leta 2020, ko je zaprla meje zaradi pandemije novega koronavirusa, povsem zaprta za zunanji svet.

Wada je severnokorejski nacionalni protidopinški organ leta 2021 razglasila za neskladnega s pravili, ker ekipe Wade z usposobljenimi in akreditiranimi delavci, ki opravljajo protidopinški nadzor, niso dobile dovoljenja za vstop v državo.

Iz Wade so za AFP potrdili, da bodo v Severno Korejo znova poslali svoje sodelavce, vendar pa so v isti sapi dodali, da "širši politični status države pomeni, da dejavnosti preverjanja in nadzora nikakor niso enostavne".

Ker država ni vključena v protidopinški program, je Wada Severni Koreji naložila kazen, prepoved izobešanja severnokorejskih zastav na regionalnih, celinskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, prvenstvih in turnirjih. Iz te prepovedi so izključene zgolj olimpijske in paraolimpijske igre.

Kljub tej prepovedi so na pravkar končanih azijskih igrah v Hangzhouju na Kitajskem izobesili tudi severnokorejsko zastavo, kar so opazili pri Wadi in azijski olimpijski svet s sedežem v Kuvajtu opozorili na "posledice". Gre namreč za kršitev obveznosti, ki jih nalaga protidopinški kodeks.

Med sankcijami, ki bi jih lahko Wada naložila azijskemu olimpijskemu svetu, so plačilo globe, umik financiranja Mednarodnega olimpijskega komiteja, tekmovanja in prvenstva pod okriljem azijskega olimpijskega sveta pa bi lahko izgubila status kvalifikacijskih turnirjev in tekmovanj za olimpijske ali paraolimpijske igre.

Športniki Severne Koreje so se na azijskih igrah prvič po zaprtju meja med pandemijo covida-19 vrnili na svetovno športno prizorišče.