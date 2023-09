Francoski predsednik ruskim športnikom poslal jasno sporočilo

Na vprašanje o morebitni prisotnosti ruskih športnikov, ki bi tekmovali kot nevtralni, je Macron odgovoril: "Upam, da je to vestna odločitev v olimpijskem svetu. Država gostiteljica ni tista, ki mora odločati o tem, kaj naj stori Mednarodni olimpijski komite (Mok). Thomasu Bachu popolnoma zaupam."

Športniki iz Rusije in Belorusije so od ruskega napada na Ukrajino februarja 2022 deležni sankcij v številnih športnih panogah. Kljub vojni je priporočilo Moka, da lahko ruski in beloruski športniki na mednarodnih tekmovanjih tekmujejo pod nevtralno zastavo.

"Pravo vprašanje, ki ga bo moral olimpijski svet rešiti, je to, kakšno mesto nameniti tem ruskim športnikom, ki se včasih vse življenje pripravljajo na tekmovanje, lahko pa so tudi žrtve tega režima," je dodal predsednik: "Mok mora sprejeti odločitev, ki bo poštena in razumljiva Ukrajincem. To je ravnotežje, ki ga bomo morali doseči."

