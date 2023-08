Jekaterina Vedenejeva v Španijo po olimpijsko vozovnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg Vedenejeve, ki bo edina nastopila v kvalifikacijskem mnogoboju, bosta slovenske barve branili še Ela Polak in Brigita Krašovec.

Obe mladi tekmovalki sta si nastop na SP priborili z dobrimi predstavami na letošnjem evropskem prvenstvu. Ker je Slovenija ekipno končala na osmem mestu, ima na SP pravico z nastopom dveh ali treh tekmovalk. Ritmičarke so pred odhodom v Španijo dobro razpoložene in, kot pravijo, tudi dobro pripravljene.

Pod največjim pritiskom bo izkušena Rusinja Vedenejeva, ki od leta 2018 na velikih tekmovanjih zastopa Slovenijo. Doslej že ima kolajne tako z evropskega kot tudi s svetovnega prvenstva ter svetovnih iger in svetovnih pokalov.

Kot so povedali v vodstvu slovenske reprezentance, od nje pričakujejo tako olimpijsko vozovnico kot tudi finalne nastope in boj za odličja po posameznih orodjih.

Tekmovalke, ki bodo v Valencii končale na prvih 14 mestih v kvalifikacijskem mnogoboju, bodo svojim državam že priborile kvoto za olimpijski turnir.

Največje kvalifikacijsko sito za OI

Gre za največje kvalifikacijsko sito za OI, na katerem bodo nastopile ritmičarke iz 62 držav. Doslej imajo olimpijske vozovnice le Bolgarija, Italija in Nemčija. Če bosta med prvimi 14 po dve tekmovalki iz omenjenih treh držav, ki že imajo kvoto, bo v Pariz odpotovala še naslednja po vrsti. Kot so povedali v vodstvu slovenske reprezentance, od nje pričakujejo tako olimpijsko vozovnico kot tudi finalne nastope in boj za odličja po posameznih orodjih. Foto: AP / Guliverimage

"Želim si predvsem pokazati, kako smo delali in se pripravljali na prvenstvo. Rada bi nastopila mirno, lepo, rada bi, da bi me poneslo občinstvo in uživalo v mojih predstavah. Špansko občinstvo je najboljše na svetu," je na novinarski konferenci v Ljubljani svoje želje razgrnila Vedenejeva. Ta bo nastopila že na svojem petem SP.

Tekmovanje se bo začelo v sredo s kvalifikacijami z obročem in žogo, isti dan bosta znani tudi že svetovni prvakinji s tema dvema rekvizitoma. V četrtek sledijo še nastopi s kiji in trakom, tako kvalifikacije kot finali, znana pa bodo tudi imena tekmovalk, ki so bile uspešne v lovu na olimpijski nastop.

Brigita Krašovec bo nastopila z žogo in s kiji. Foto: Anže Malovrh/STA

Petek je rezerviran za skupinske sestave, v soboto pa sledi še finale mnogoboja posameznic, ko bo znana svetovna prvakinja. Vedenejeva priznava, da bo sobotna tekma le še za užitek, saj bo že odpadel pritisk boja za OI in kolajne po posameznih orodjih.

Državna prvakinja Polak bo nastopila z obročem in s trakom, Krašovec pa z žogo in s kiji. Nobena od njiju ne bo pod pritiskom rezultata, saj ekipne tekme na SP ni, za razvrstitev v kvalifikacijah mnogoboja in boj za OI pa mora tekmovalka predstaviti vsaj tri nastope. Državna prvakinja Polak bo nastopila z obročem in s trakom. Foto: Anže Malovrh/STA

"Za svoje prvo SP si želim, da bi nastopila po najboljših močeh in prikazala obe sestavi brez napak. Želim si, da bi tudi občinstvo uživalo v mojih nastopih," je dejala Polak. Krašovec je dodala, da bo tudi sama poskušala dati vse od sebe.