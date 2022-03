Nekdanji slovenski kapetan sprejel povsem nov izziv

Slovence bo prvič kot selektor vodil Uroš Zorman, kot direktor reprezentance pa se bo prvič preizkusil njegov nekdanji reprezentančni soigralec Vid Kavtičnik, ta je v začetku marca v svoji drugi karieri poprijel za novo delo. Njegova vloga v reprezentanci zdaj ne bo toliko rokometne kot pa organizacijske narave, saj bo skrbel za to, da bo delo v slovenski izbrani vrsti potekalo brez motenj.

"Glede na to, da bo to moja prva reprezentančna akcija, moram poskrbeti, da bo vse skupaj čim bolj gladko. Že pred tem zborom bomo videli, ali so kakšne pomanjkljivosti oziroma ali bo treba razdeliti še dodatne naloge v štabu. Z vsemi sem opravil tudi kratek telefonski pogovor, zdaj se bomo tudi usedli in dokončno razdelili delovne naloge," je ob nastopu nove službe dejal nekdanji član Montpelliera.

Združil bo moči z Urošem Zormanom. Foto: Vid Ponikvar

Imel je veliko željo in podporo

Po koncu igralske poti je nekaj časa iskal nove izzive, nato pa se je ponudila možnost dela z izbrano vrsto. "Na začetku nisem vedel, ali bo vse skupaj sploh mogoče. Imel sem podporo in tudi veliko željo. Pogovoril sem se tudi z ljubljanskim županom, gospodom Zoranom Jankovićem, pa s predsednikom Rokometne zveze Franjem Bobincem, seveda tudi z Urošem (Zormanom, op. p.). Vsi so me videli v tej vlogi, ki sem jo potem tudi z veseljem sprejel. Zdaj se že veselim dela. V tem sem nov, nekaterih stvari se moram zato še navaditi, videl sem tudi že, kako so stvari delovale pred mojim prihodom. Res se že veselim," je dejal 37-letni nekdanji rokometaš.

"Del reprezentance sem bil od leta 2001. Rad imam rokomet, vedno sem si želel pomagati reprezentanci in vedno sem ji, ko sem bil maksimalno pripravljen, zakaj ji ne bi tudi zdaj. Verjamem, da imamo dovolj športnega in zdaj tudi že organizacijskega znanja, veliko tega pa smo pridobili tudi v tujini. Veselim se tega novega izziva in se ga ne bojim, ne bežim od odgovornosti in mislim, da je to lep začetek zgodbe. Verjamem, da če smo vsi pripravljeni pokazati, kaj znamo, lahko dosežemo res veliko," je dejal.

Kariero je končal junija lani. Foto: Sportida

Boj za SP

Slovensko izbrano vrsto po klavrnem začetku koledarskega leta, ko se je nepričakovano hitro poslovila od evropskega prvenstva, zdaj čaka nov izziv. Slovenci si bodo poskušali priboriti nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Prva ovira na poti tja bo Italija, prvo srečanje pa Slovence čaka že 16. marca v Padovi.

"Po eni strani sem vesel, da bodo te zadeve šle kar nekako hitro in da bo kmalu tu tudi prva tekma. Dela je veliko. Z Urošem in Luko smo bili večkrat na dan v stiku, ker je dela res veliko. Tudi vse se res hitro približuje. Vsi smo v tem delu novi in polni motivacije, želimo si res najboljše za slovenski rokomet in vesel sem, da nam je rokometna zveza izrazila popolno podporo in nam pustila proste roke, da lahko delamo. Mislim, da smo dobro pripravljeni. Ko smo bili mladi, smo brusili svoj diamant, da bi postali dobri igralci in mislim, da nam je to kar dobro uspelo, zdaj pa ga bomo obrusili še na malce drugačen način, v obliki vodenja. Imamo tudi drug drugega, tako kot med igralsko kariero. Tu pa nam veliko pomaga tudi rokometna zveza. Vsi upamo, da bomo slovenski rokomet vrnili na raven, ki si jo zasluži," je ob tem dejal Kavtičnik.

Vrsto let je bil tudi kapetan izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida

Cilj je jasen

Njegov in reprezentančni prvi cilj bo zagotovo uvrstitev na svetovno prvenstvo. "Verjamem, da je ekipa dovolj močna, da ji bo to uspelo. Takoj je treba začeti delati na vso moč, hitro bosta tu tekmi z Italijo, pred katerima bomo imeli le nekaj treningov. Verjamem, da nam bo uspelo. Čeprav časa ne bo veliko, verjamem, da smo dovolj kakovostni, da bomo to opravili tako, kot je treba," je prepričan Kavtičnik, ki je povsem osredotočen na prihodnost.

Slovenci bodo proti Italiji iskali priložnost za začetek novega poglavja, odgovora na to, kaj je šlo narobe januarja, pa nima niti Kavtičnik. "Nerad pametujem, ker me ni bilo zraven, tudi nerad sprašujem, kaj in kje je šlo narobe. To je preteklost. Verjamem, da so na Rokometni zvezi potem opravili analizo in da je napočil čas za novo poglavje, da se obrne nov list papirja. Da vse skupaj zaživi in zapiha nov veter. Treba je gledati le naprej," je prepričan Kavtičnik.

