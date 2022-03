Za uvod Zorman proti Žvižeju

Z današnjim obračunom bodo rokometaši Dobove in Urbanscapa Loke ter Trima Trebnjega in Maribora Branika odprli 17. krog lige NLB. To bo hkrati tudi obračun Uroša Zormana, ki je trener Trebanjcev, in Luka Žvižeja, ki vodi mariborski Branik. Zorman je pred slabim mesecem dni prevzel izbrano vrsto, Žvižej pa bo opravljal vlogo pomočnika. Preostali dvoboji bodo na sporedu v soboto.