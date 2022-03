Zormanu na pomoč bivši soigralci

Uroš Zorman je 10. februarja tudi uradno prevzel vodenje slovenske rokometne izbrane vrste. Nekdanji rokometaš je moral kar hitro zavihati rokave, saj je pred izbrano vrsto že nov velik izziv, in sicer kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Ob tem je Zorman danes predstavil še strokovni štab, v katerem ni večjih presenečenj. Že od začetka se je namigovalo, da bo njegova desna roka trener Maribora, Luka Žvižej, kar se je na koncu izkazalo za resnično. Vratarji bodo trenirali pod okriljem Gorazda Škofa, direktor reprezentance pa je postal Vid Kavtičnik.

Slovenija bo tako pod novim vodstvom začela z misijo svetovno prvenstvo. Slovenske rokometaše v primeru zmage nad Italijani, s katerimi se bodo prvič pomerili 16. marca v Padovi, povratna tekma pa 20. marca v Celju, nato med 13. in 16. aprilom čakata še dve tekmi s Srbi. Prva bo v Sloveniji, povratna v Srbiji, skupni zmagovalci pa se bodo uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

Seznam slovenske izbrane vrste: Vratarji: Jože Baznik (Rennes), Klemen Ferlin (Erlangen) in Miljan Vujović (Stuttgart). Krilni igralci: Darko Cingesar (Urbanscape Loka), Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem) in Domen Novak (Wetzlar). Zunanji igralci: Nik Henigman, Dean Bombač, Borut Mačkovšek (vsi Pick Szeged), Aleks Kavčič (Zagreb), Domen Makuc (Barcelona), Staš Skube (Meškov Brest), Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško), Miha Zarebec (Kiel), Jure Dolenec (Limoges), Nejc Cehte (Hannover) in Matic Grošelj (Chartres) Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem,), Matej Gaber (Pick Szeged) in Miha Kavčič (Nexe Našice).

Zorman je ob tem predstavil še širši spisek igralcev, ki bodo priskočili na pomoč, če bo v izbrani vrsti prišlo do poškodb. Na širšem seznamu so Urh Kastelic (Göppingen), Urban Lesjak (Hannover), Dragan Gajić (Limoges), Jan Jurečič (Wisla Plock), Tadej Kljub (Benfica), Jaka Malus (Meškov Brest), Uroš Miličevič (Riko Ribnica), Rok Ovniček (Nantes), Darko Stojnič (Tatabanya), Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Miha Žvižej (Ribe Esbjerg).

Na seznamu ni Blaža Janca, saj je konec tedna prestal operacijo slepiča.

