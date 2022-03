Vid Kavtičnik v povsem novi vlogi

Slovenska moška članska rokometna reprezentanca ima novega direktorja. Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije je na to mesto imenovalo nekdanjega reprezentanta in kapetana izbrane vrste, Vida Kavtičnika.

Vid Kavtičnik je junija 2021 končal bogato športno pot, na kateri je med drugim dvakrat osvojil evropski klubski naslov, kot edini slovenski reprezentant pa sodeloval pri obeh največjih uspehih – srebru na domačem evropskem prvenstvu leta 2004 in bronu na svetovnem prvenstvu 13 let kasneje.

"Vesel sem, da se Rokometni zvezi Slovenije kot direktor moške članske reprezentance pridružuje Vid Kavtičnik, do nedavnega vrhunski aktivni igralec in svetovljan. Ima izjemne izkušnje iz številnih držav, v katerih je deloval, pozna različne kulture in govori več tujih jezikov. S tem bo v novi vlogi izjemen most med športnim in organizacijskim delom. Hkrati bo lahko Uroš Mohorič koordiniral delo vseh reprezentanc, pri čemer je še posebej pomembno, da bo lahko v večjem obsegu pripomogel h kar najboljši organizaciji novembrskega evropskega prvenstva za članice, ki ga bomo gostili tudi v Sloveniji," je ob tem povedal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

Dosedanji direktor moške reprezentance Uroš Mohorič bo v prihodnje opravljal naloge direktorja obeh slovenskih članskih rokometnih reprezentanc.

