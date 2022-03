Szeged s Slovenci na Norveškem, konec za beloruski Meškov s Skubetom in Malusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 13. krogu rokometne lige prvakov bo Szeged s Slovenci ( Dean Bombač , Borut Mačkovšek , Mario Šoštarič in Nik Henigman ) gostoval pri Elverumu.

V četrtek bo Kiel z Miho Zarabcem na delu v Zagrebu, v skupini bo pa bo Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom gostil poljske Kielce.

Ukrajinski klub Motor Zaporožje je zaradi vojnih razmer do nadaljnjega ostal brez tekem. Tekmovanje pa je že sklenil beloruski Meškov Brest z Jako Malusom in Stašem Skubetom. Meškov je bil v ponedeljek zaradi ukrepov zoper Rusije in Belorusije suspendiran iz tekmovanja v ligi prvakov. V ženski konkurenci pa se je udejstvovanje v ligi prvakinj tako zaključilo za CSKA z Ano Gros.

Zato bo v tem krogu "počivala" tudi Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem, ki je konec prejšnjega tedna prestal operacijo slepiča.