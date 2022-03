Slovenke proti Makedonkam z nekaj spremembami

V pokalu EHF sodelujejo reprezentance, ki so si že zagotovile nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 4. in 20. novembrom. Poleg Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore, ki so gostiteljice turnirja, si je nastop zagotovila tudi Norveška po zmagoslavju na EP 2020.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na reprezentančni akciji v tem tednu ne more računati na vse najboljše slovenske rokometašice. Okrnjene zasedbe to ni zmotilo, saj je takoj po ponedeljkovem zboru zagrizla v trdo delo na treningih. Na njih je Adžić povabil tudi nekaj novih, mlajših obrazov, katerim bo ta izkušnja prišla še kako prav pri nadaljevanju športne poti. Črnogorec tako nadaljuje delo, ki ga je napovedal ob prevzemu slovenske reprezentance, saj tudi na ta način skuša razširiti krog igralk, ki bi lahko v prihodnosti zaigrale v dresu z državnim grbom.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na reprezentančni akciji v tem tednu ne more računati na vse najboljše slovenske rokometašice. Foto: Vid Ponikvar

"Reprezentančnega tedna nismo dočakali v polni postavi. Tako so se morale spremeniti prioritete in načrt priprav. Kljub temu smo delo nadaljevali z vizijo, da bomo v novembru boljši kot na zadnjem svetovnem prvenstvu. V četrtek nas čaka prva tekma s Severno Makedonijo, ki se na srečanje v Celju pripravlja v močnejši zasedbi, kot je lansko jesen nastopila proti Črni gori. Glede na to, koliko igralk nam manjka, bo tekmovalni naboj zagotovo še večji. Verjamem, da se bodo rokometašice, ki jih imamo na voljo, dobro odzvale na to," je pred četrtkovo tekmo dejal Adžić.

Slovenke se z nasmehom spominjajo zadnjih medsebojnih tekem

Slovenke so se z Makedonkami nazadnje pomerile junija 2019 v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Po zmagi v Skopju s 33:30 so na povratni tekmi v Celju pokazale še odločnejši obraz in tekmice ugnale kar z 38:27. Iz tedanje ekipe za nov reprezentančni nastop kandidirajo Amra Pandžić, Ana Gros, Ana Abina, Nina Zulić, Maja Svetik in Aneja Beganović.

Kljub temu, da Severna Makedonija že nekaj časa ni nastopila na zaključnem turnirju največjih tekmovanj, v zadnjem obdobju kaže vse boljše predstave. V prvem delu kvalifikacij za zadnje svetovno prvenstvo je v svoji skupini zanesljivo osvojila prvo mesto, pri čemer je Islandijo, kasnejšo tekmico Slovenije, odpravila s 24:17. Na zadnji kvalifikacijski stopnički so bile za Makedonke usodne Romunke s skupnim rezultatom 68:42.

"Če se bomo držali navodil, sem prepričana, da bomo tekmo na koncu pripeljale v svojo korist," je pred prvo tekmo dejala Maja Svetik. Foto: IHF.com

Na uvodnih dveh preizkusih pokala EHF so četrtkove tekmice slovenskih rokometašic znova pokazale zobe. V Nikšiću so oktobra Črnogorkam celotno tekmo tesno dihale za ovratnik, na koncu pa klonile zgolj za zadetek (30:31).

"Vsaka tekma pokala EHF je pomembna, na vsaki je potrebno pokazati zakaj si tam in za kaj delaš. Aprila bo minilo šele prvo leto našega sodelovanja s selektorjem Adžićem. Menim, da se je v vsaki dosedanji akciji videl napredek in tudi tokrat bomo strmeli k temu. Tekmo z Makedonkami bomo vzeli skrajno resno. Želimo si zmage," je dejala Nina Zulić.

"Ker nam manjka dobršen del ekipe smo bili primorani nekoliko spremeniti našo dosedanjo igro in prilagoditi taktične zamisli. Dobro smo se pripravljali na obeh straneh igrišča. Če se bomo držali navodil, sem prepričana, da bomo tekmo na koncu pripeljale v svojo korist," je še dodala Maja Svetik.

