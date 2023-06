Velika čast za Kavtičnika, Makuca in Ano Gros

Mednarodna rokometna zveza EHF je v dunajski dvorani Marx organizirala prvo gala prireditev, na kateri je razglasila najboljše igralce minule sezone 2022/2023 in v novoustanovljeno rokometno hišo slavnih vpisala prvih 60 legend tega športa. Med nagrajenci so tudi trije Slovenci.

Vid Kavtičnik Foto: Vid Ponikvar Ana Gros si je nagrado za najboljšo desno zunanjo igralko razdelila z Noro Mork. "To je velika čast. Zahvaliti se moram obema svojima ekipama: Sloveniji in Györu." Dodala je, da je ponosna na nagrado in vesela. To ji bo le še dodatna spodbuda za še boljše igre v naslednji sezoni. Nagrado si je prislužila z odličnimi predstavami v ligi prvakov ter na domačem evropskem prvenstvu.

Igre na januarskem svetovnem prvenstvu in vloga pri vnovični uvrstitvi Barcelone na zaključni turnir lige prvakov pa so 22-letnemu Domnu Makucu prinesle naziv najboljšega mladega igralca pretekle sezone.

Med 60 legendami rokometa, ki so jih kot prve vpisali v rokometno hišo slavnih mednarodne zveze EHF, pa je dolgoletni slovenski reprezentant Vid Kavtičnik. S Slovenijo je igral na dveh olimpijskih igrah, bil bronast na svetovnem prvenstvu 2017 in srebrn na evropskem 2004.

Glavni nagradi večera - za najboljša rokometaša sezone, MVP-ja - pa sta dobila Norvežanka Katrine Lunde (Vipers Kristiansand) in reprezentant svetovne prvakinje Danske Simon Pytlick. Slednjemu so odlične igra za domači Handbold prinesla prestop v Flensburg.