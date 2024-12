Do sredine decembra so v okviru nadzora elektronskih vinjet na Darsu izdali že skoraj 73 tisoč plačilnih nalogov, dobrih enajst odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Če upoštevamo, da kazen znaša 300 evrov, to pomeni več kot 20 milijonov evrov, kar je primerljivo s proračunom Občine Vrhnika. Velja sicer, da ste v trenutku, ko ste brez veljavne e-vinjete zapeljali na cestninski odsek, storili prekršek in vam kazen ne uide, a v praksi se lahko temu tudi izognete.

Nedavno so minila tri leta od uvedbe elektronskih vinjet in prihaja obdobje, ko se izteka veljavnost večine prodanih letnih vinjet. Veljavnost se izteče eno leto po datumu začetka, ki ga določimo sami ob nakupu in ta datum si je dobro zapomniti, saj vam v nasprotnem primeru grozi visoka kazen.

Mnogi vozniki se sprašujejo, ali je njihova usoda v trenutku, ko so brez veljavne elektronske vinjete zapeljali mimo nadzornih kamer, že zapečatena, ali lahko kaj naredijo, da se izognejo visoki kazni 300 evrov. To je tudi eno od pogostih vprašanj na Darsovi spletni strani, kjer na to odgovarjajo: "Svetujemo vam, da v primeru, ko veste, da ste storili prekršek in ste cestninsko cesto uporabljali brez veljavne e-vinjete, čim prej kupite e-vinjeto za registrsko označbo vozila, s katerim ste prekršek storili. Prekrškovni organ pred izdajo plačilnega naloga ali kasneje v postopku obravnave vložene zahteve za sodno varstvo takšen nakup e-vinjete lahko upošteva kot olajševalno okoliščino."

Neuradno: velika verjetnost, da se boste s tem kazni izognili

Na Darsu dodajajo, da je ukrep za storjen prekršek izključno v pristojnosti pooblaščene uradne osebe, ki vodi postopek, ta oseba pa se lahko odloči, da vam kazni, če ste se takoj zavedali napake in kupili e-vinjeto, ne pošlje. To je mogoče izvedeti uradno.

A neuradno naj bi se v veliki večini primerov, ko je voznik e-vinjeto kupil še isti dan, ko je bil storjen prekršek, pooblaščene osebe na Darsu odločile, da kazni ne izdajo. "Zato voznikom v vsakem primeru, ko ugotovijo, da so zapeljali na avtocesto brez e-vinjete, svetujemo, da čim prej kupijo vsaj tedensko vinjeto," smo neuradno izvedeli na Darsu.

Poskus se vsekakor splača, saj tedenska vinjeta za avtomobile in druga vozila cestninskega razreda 2A stane zgolj 16 evrov, kar je v primerjavi s 300-evrsko kaznijo zanemarljiv strošek.

Če e-vinjeto kupite še isti dan, ko ste storili prekršek, obstaja velika verjetnost, da kazni ne boste prejeli. Že če jo boste kupili naslednji dan, so vaše možnosti precej slabše. Foto: STA

Drugače je, če vas brez e-vinjete zaloti ekipa Darsovega cestninskega nadzora na avtocesti, saj je praksa taka, da mora voznik v vsakem primeru kupiti veljavno vinjeto, plačilnega naloga pa ne izdajo le v redkih primerih, ko lahko ta dokaže, da je "e-vinjeto sicer kupil, vendar za napačno registrsko številko".

Še nedolgo nazaj je bil to edini način, da so kazni za vožnjo brez vinjete na Darsu vročali tujcem, a po novem lahko vsaj tistim iz Evropske unije zdaj kazni zahvaljujoč sistemu izmenjave podatkov EUCARIS pošiljajo po pošti. "Če taki kršitelji ne bi plačali računa, ki ga dobijo po pošti in bi jih ob naslednji vožnji skozi Slovenijo ustavila ekipa na terenu, bi jim zaračunali tudi neplačano cestnino iz preteklosti," pravijo na Darsu.

Globe, ki niso plačane, prekrškovni organ pošlje v izterjavo, še dodajajo. "Za državljane EU je pristojno sodišče v Celju (v primeru uspešne izvršbe je globa prihodek države kršitelja), za kršitelje z bivališčem v Republiki Sloveniji pa Finančna uprava Republike Slovenije," pojasnjujejo na Darsu.

Tuje voznike sicer na Darsu veliko pogosteje zalotijo brez veljavne e-vinjete kot domače voznike.