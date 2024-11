Avstrijci dražijo, letna vinjeta prvič prek sto evrov

V Avstriji so že začeli prodajo letne vinjete z letnico 2025 za uporabo avtocest in hitrih cest, ki bo začela veljati v nedeljo, 1. decembra. Naši severni sosedje so letno vinjeto podražili, in sicer za 7,7 odstotka. Cena letne vinjete bo prvič presegla mejo sto evrov – stala bo 103,8 evra za avtomobile in 41,5 evra za motocikle.

Dvomesečna vinjeta v Avstriji bo stala 31,1 evra, desetdnevna 12,4 evra, enodnevna pa 9,3 evra. Letos je letna vinjeta v Avstriji stala 96,4 evra, enodnevna pa 8,6 evra.

Avstrija sistem vinjet uporablja od leta 1997, v Sloveniji jih poznamo od leta 2008.

Avstrijska vinjeta letos in v prihodnje leto:

2025 2024 letna za avtomobile in kombije 103,8 EUR 96,4 EUR letna za motoriste 41,5 EUR 38,5 EUR dvomesečna za avtomobile 31,1 EUR 28,9 EUR desetdnevna za avtomobile 12,4 EUR 11,5 EUR enodnevna za avtomobile 9,3 EUR 8,6 EUR

Podražitev vinjet so napovedali tudi na Češkem, a bo podražitev majhna. Cene vinjet za 2025 še niso potrjene, podražitev pa naj bi znašala le okrog sto čeških kron (3,9 evra). Letos je letna češka vinjeta stala 2.300 kron (91 evrov).

V Sloveniji stane letna vinjeta 117,5 evra za avtomobile (višina nad prvo osjo do 1,3 metra) oziroma 235 evrov za kombije. Najcenejša je tedenska vinjeta, ki stane 16 evrov.