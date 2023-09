Bo Hrvaška uvedla vinjete?

Hrvaška naj bi do konca prihodnjega leta dobila nov sistem cestninjenja. Konec leta 2024 naj bi po napovedih vlade s hrvaških avtocest izginile cestninske postaje, toda po načrtih hrvaške vlade se bo cestnina še vedno obračunavala na enak način kot do zdaj – glede na prevožene kilometre.

Na Hrvaškem zdaj velja sistem plačevanja cestnine glede na prevožene kilometre. Tak sistem bo po pisanju hrvaškega medija Index ostal še naprej, denar pa vam bodo z bančnega računa ali ENC-naprave vzeli brez prehoda skozi cestninske postaje.

Zamujena hrvaška priložnost?

V omenjenem hrvaškem mediju so prepričani, da bo Hrvaška, kot vse kaže, zamudila priložnost, da bi z uvedbo časovno omejenih vinjet naredila avtoceste bolj dostopne svojim državljanom, tako kot so to naredile Slovenija, Avstrija, Madžarska in vrsta drugih držav Evropske unije.

Časovno omejene vinjete prometni strokovnjaki zagovarjajo že dlje časa, da bi spodbudili ljudi k čim večji uporabi avtocest kot najvarnejšega cestnega prevoza.

Hrvaška vlada vztrajno proti vinjetam

Z odstranitvijo cestninskih postaj z avtocest, ki naj bi se končno zgodila čez manj kot leto in pol, se Hrvaški odpira možnost za prehod na tak sistem cestninjenja. Vinjetni model s časovnim trajanjem bi državljanom omogočil veliko večjo uporabo avtocest za isti denar, ki ga tako ali tako plačujejo, ne le s ceno goriva in pristojbinami ter drugimi prispevki v proračun. A hrvaška vlada vztrajno zavrača možnost, da bi državljanom omogočila večjo dostopnost avtocest z uvedbo vinjet, piše Index.

Konec leta 2024 naj bi po napovedih hrvaške vlade s hrvaških avtocest izginile cestninske postaje. Foto: Guliverimage

Kot piše hrvaški medij, bi vinjete koristile tudi turizmu, saj bi ga razpršile na širše območje in povezale obalni turizem s celinskim. Takšen sistem naj bi prinesel večjo mobilnost tako domačih kot tujih turistov ter bi zelo verjetno dodatno podaljšal sezono in prispeval k razvoju celinskega turizma.

Novi sistem plačevanja cestnine

A hrvaška vlada niti ne omenja potencialnih prednosti vinjet. Brez resnega pogovora se na hrvaških avtocestah uvaja bolj zapleten sistem od vinjet, ki vzame ljudem denar za vsako vožnjo po avtocestah, znano pa je, da je kilometer avtoceste na Hrvaškem kar drag.

Portali, ki bodo nameščeni na avtocestah, bodo avtomatsko brali vaše registrske tablice in jemali denar z bančne kartice, ki jo povežete z registracijami, ali pa bodo brali vašo ENC-napravo in jemali denar z nje, vse glede na prevožene kilometre, še piše Index.