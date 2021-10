"Prodaja vinjet iz leta v leto narašča, kar je posledica tega, da je na slovenskih avtocestah vedno več vozil. Izjema je bilo leto 2020, ko smo se spopadali z epidemijo koronavirusa in omejitvami. Pričakujemo, da se bo število osebnih in tovornih vozil na slovenskih hitrih in avtocestah povečevalo, in s tega vidika ni bojazni, da bi se število prodanih vinjet zmanjševalo. Je pa res, da bomo z uvedbo e-vinjete lažje lovili in sankcionirali kršitelje, teh je sicer največ v skupini tujih vozil," je na Planet TV uvodoma dejal predsednik uprave družbe Dars Valentin Hajdinjak. Pojasnil je še, kaj se dogaja z drugimi ambicioznimi načrti Darsa.

Po 13 letih se klasične vinjete poslavljajo, s 1. decembrom namreč prihajajo elektronske. Cene vinjet bodo za uporabnike ostale enake, prav tako njihove vrste in obdobja veljavnosti. Pri letni vinjeti bomo lahko sami določili začetek njene veljavnosti. Vinjeta ne bo več v fizični, ampak v digitalni obliki.

"E-vinjeta bo še vedno pomenila pavšal, se pravi neomejeno vožnjo, in ne bo pomenila cestninjenja po kilometru, kot velja za tovorna vozila. Po drugi strani pa bi bilo to smiselno uvesti tudi v Sloveniji, glede na težnje Evropske unije, da naj bi države članice šle v to smer, potem ko bodo to uvedle druge večje države, kot sta Avstrija, Nemčija. Uvedba cestninjenja po kilometru pa seveda pomeni, da bodo najbolj prizadeti dnevni uporabniki avtocest, to so večinoma domači vozniki, največ pa bi pridobili tisti, ki se vozijo občasno, to so v tem primeru tudi tujci. In še nekaj je pomembno, če pristopimo k projektu cestninjenja po kilometru, pomeni, da se bo dobršen del prometa znova vrnil na državne in lokalne ceste, ki niso cestninjene, kar pomeni tudi manjšo pretočnost in manjšo varnost prometa," je ob tem v studiu na Planet TV še pojasnil Valentin Hajdinjak.

Do e-vinjete tudi prek spleta

Elektronske vinjete bo mogoče kupiti na prodajnih mestih, kjer je bil že doslej mogoč nakup nalepke. Prav tako jih bo po novem mogoče kupiti prek spletne strani. "Če pa bo kupec želel kupiti vinjeto na bencinskem servisu, bo moral prodajalcu jasno povedati registrsko oznako svojega vozila, vrsto vinjete in začetek veljavnosti te vinjete," pa je v prispevku na Planet TV pojasnila Branka Videtič iz Darsa. Ko se odločite za nakup, bodite zares prepričani o točnosti podatkov, saj bi sicer lahko vinjeto kupili tudi komu drugemu. Nadzor za tujce bo zelo podoben kot do zdaj, z ustavljanjem vozil na nadzornih točkah. "Tako bomo nadzirali predvsem tuje uporabnike, med temi je večina kršiteljev," je še pojasnila Videtičeva.

Kazni najmanj 300 evrov

Medtem bodo za domače uporabnike lahko plačilni nalog v primeru ugotovljene kršitve poslali kar po pošti, saj bodo podatke o plačilu vinjete zajemali s kamerami. Višina kazni ob neplačevanju cestnine bo ostala enaka kot doslej, torej najmanj 300 evrov. Letošnje letne vinjete v obliki nalepke bodo veljavne še do konca januarja. Vozniki, ki jih imajo, bodo tako nove elektronske potrebovali šele s prvim februarjem, seveda pa jih lahko kupijo že prej.

Dars nadaljuje načrtovane projekte

"Projekt tretjega voznega pasu se nadaljuje na primorski in štajerski vpadnici, od Vrhnike proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljani," je še povedal Hajdinjak.

Dela v drugi cevi karavanškega predora tečejo nemoteno, "trenutno smo na približno 1.500 metrih, do meje nas ločita še dva kilometra. Potem pa nas čaka še nekaj časa, da bomo predor ustrezno opremili z elektro-strojno opremo in jo preizkusili. Rok je pomlad 2025, a delamo vse, da bi ta rok prehiteli," je pojasnil Hajdinjak in spomnil, da je letos minilo 30 let od izgradnje prve karavanške cevi, ki je prav tako potrebna obnove.

"Leta 2025 bomo skupaj z avstrijskimi partnerji pristopili še k sanaciji prvotne cevi in promet bi po obeh ceveh, torej novi in prenovljeni stari, stekel leta 2027," je še med drugim dejal Hajdinjak.