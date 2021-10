Smrtno nevarno ravnanje slovenskih najstnikov: vse za všečke #video

Nekateri so za všečke na družbenih omrežjih očitno pripravljeni narediti marsikaj, so ob objavi nenavadnega posnetka z gorenjske avtoceste zapisali na Darsu.

Družba za avtoceste (Dars) je na družbenem omrežju Twitter objavila nenavaden posnetek z gorenjske avtoceste pri Jesenicah, ki so ga zabeležile njihove varnostne kamere. Trije mladoletniki so se namreč odločili za sprehod po avtocesti, kar je strogo prepovedano in skrajno nevarno. Posnetek prikazuje hojo po nasprotni strani avtoceste, vmes pa se je eden od njih celo ulegel na sredino cestišča. Da njegovo skrajno nevarno početje ne bi ostalo neopaženo, ga je drugi fotografiral. Nato so pot nadaljevali po robu avtoceste, kjer avtomobili presegajo hitrosti sto kilometrov na uro.

"Nekateri so za všečke na družbenih omrežjih pripravljeni narediti marsikaj, tudi ogroziti prometno varnost in svoje življenje," so zapisali na Darsu. Opozorili so, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. Dodali so še, da kdor hodi po avtocesti, ima veliko možnosti, da ga zbije vozilo!