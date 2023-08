Četa zvezdnikov na prestižni jadrnici obiskala Hrvaško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Modna oblikovalka Diane von Fürstenberg in milijarder Barry Diller sta na počitnice na Hrvaškem s seboj pripeljala kopico znanih obrazov.

Foto: Guliverimage

Od slavne modne oblikovalke do znanih filmskih in TV-obrazov – ob hrvaški obali se je zasidrala resnično zvezdniška posadka.

Ameriški milijarder Barry Diller, soustanovitelj TV-mreže Fox, je v preteklih dneh s svojo ženo, slavno modno oblikovalko Diane von Fürstenberg, dopustoval na Hrvaškem. Premožni par na počitnicah ni bil sam, tam se jima je pridružila vrsta znanih imen, kot so oskarjevka Emma Thompson, TV-novinarka in voditeljica Diane Sawyer, igralka Candice Bergen, producent Jason Blum in poslovnež Bruce Bozzi.

Prav Bozzi je zvezdniško zasedbo razkril javnosti, ko je na Instagramu objavil skupinsko fotografijo:

"Čudovite, sinoči ulovljene ribe so nahranile to družbo," je zapisal ob fotografiji, "majhna družinska restavracija, odlično belo vino in prijateljski pogovor. Moje najljubše stvari."

V ponedeljek je utrinek s počitnic na Hrvaškem objavila tudi oblikovalka Diane von Fürstenberg, z zvezdniško družbo so se odpravili na ogled Rovinja, a so jim načrte pokvarile padavine, ki so zajele Istro.

"Zadnja deževna postojanka pred odhodom v Benetke," je napisala modna oblikovalka in s tem razkrila, da zapuščajo Hrvaško. Luksuzna jadrnica EOS, na kateri plujejo, je sicer ena največjih in najprestižnejših na svetu. Dolga je 93 metrov, Barry Diller jo je leta 2006 kupil za vrtoglavih 200 milijonov evrov.

