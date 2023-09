"Po najboljši predsezoni v zgodovini hrvaškega turizma z velikim optimizmom vstopamo v posezono, za katero so napovedi odlične," je sporočila ministrica. Obenem je izpostavila boljše rezultate v županijah v notranjosti države, kar po njeni oceni kaže na to, da ima Hrvaška potencial za razvoj turizma na celotnem območju države.

Hrvaška je v osmih mesecih letos zabeležila 16,2 milijona turističnih prihodov in 88,5 milijona nočitev. To je za osem oz. dva odstotka več kot v enakem obdobju lani in enako kot v rekordnem letu 2019. Avgusta pa je bilo turističnih nočitev za dva odstotka manj kot avgusta lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

Največji turistični obisk so v prvih osmih mesecih letos imeli v Istri. Zabeležili so štiri milijone prihodov in več kot 25 milijonov nočitev, kar je za štiri oz. dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Sledi splitsko-dalmatinska županija, kjer so s tremi milijoni prihodov in 16,4 milijona nočitev imeli za devet oz. dva odstotka boljše rezultate kot lani. Na Kvarnerju so z 2,6 milijona prihodov in 15,4 milijona nočitev imeli za tri odstotke več prihodov kot v enakem obdobju lani, medtem ko je bilo število nočitev enako.

Povečan obisk so imeli tudi v drugih hrvaških županijah. Slabše rezultate kot v enakem obdobju lani so zabeležili le v Šibeniško-kninski županiji, kjer so imeli za odstotek več prihodov kot lani, a za tri odstotke manj nočitev.

Dubrovniško-neretvanska županija postala zanimivejša in dostopnejša

Nasprotno je bilo v prvih osmih mesecih leta v Dubrovniško-neretvanski županiji, ki je za turiste v zadnjem letu postala lažje dostopna in zanimivejša tudi zaradi pelješkega mostu. Zabeležili so 1,6 milijona prihodov in 6,7 milijona nočitev, kar je za 18 oz. sedem odstotkov več kot med januarjem in avgustom lani.

Za 15 odstotkov več nočitev, in sicer 1,6 milijona, je zabeležil tudi Zagreb, medtem ko so drugi kraji v notranjosti države našteli 1,9 milijona turističnih nočitev ali 14 odstotkov več kot lani.

Po posameznih mestih so bili v prvih osmih mesecih med turisti sicer najbolj priljubljeni Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split in Umag. V avgustu so največ nočitev poleg Rovinja, Dubrovnika, Splita in Umaga zabeležili še na Viru, v Medulinu, Poreču in Crikvenici. Foto: Shutterstock

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je dosedanje rezultate ocenil kot odlične in pričakovane. Po njegovih besedah se je po koncu pandemije covid-19 povečalo število globalnih potovanj, popolnoma pa se je vrnila tudi konkurenca. "Ko k vsemu dodamo še vpliv globalne inflacije in še vedno navzoč konflikt v Ukrajini, lahko sklenemo, da je Hrvaška kljub vsem okoliščinam dosegla odličen rezultat," je dejal.

Trend z več turističnimi prihodi in krajšim bivanjem je bil značilen tudi za avgust, so še navedli v Hrvaški turistični skupnosti. Turisti so v prejšnjem mesecu tako ustvarili 4,6 milijona prihodov in 31,5 milijona nočitev, kar je za en odstotek več prihodov in za dva odstotka manj nočitev kot lani.

Staničić pričakuje dobre rezultate tudi po koncu turistične sezone. Enakega mnenja je hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac.

Z velikim optimizmom vstopajo v posezono

"Po najboljši predsezoni v zgodovini hrvaškega turizma z velikim optimizmom vstopamo v posezono, za katero so napovedi odlične," je sporočila ministrica. Obenem je izpostavila boljše rezultate v županijah v notranjosti države, kar po njeni oceni kaže na to, da ima Hrvaška potencial za razvoj turizma na celotnem območju države.

Po posameznih mestih so bili v prvih osmih mesecih med turisti sicer najbolj priljubljeni Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split in Umag. V avgustu so največ nočitev poleg Rovinja, Dubrovnika, Splita in Umaga zabeležili še na Viru, v Medulinu, Poreču in Crikvenici.

Največ nočitev so v prvih osmih mesecih ustvarili gosti iz Nemčije (18,8 milijona), Hrvaške (10,6 milijona), Slovenije (devet milijonov), Avstrije (6,6 milijona) in Poljske (5,7 milijona). Ti so bili poleg Italijanov najštevilčnejši gosti tudi v avgustu.