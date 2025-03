Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag je danes pozval k previdnosti pri nakupu vinjet prek spleta. Vozniki naj vinjete za vožnjo po avstrijskih avtocestah kupujejo izključno v uradni spletni trgovini ali pri prodajnih partnerjih in nikakor ne na drugih spletnih mestih, so sporočili iz družbe.

Opozorili so, da je na spletu veliko ponudnikov, ki uporabniku za vinjeto zaračunajo višjo ceno od dejanske. Poleg tega se pojavlja vse več lažnih trgovin, ki kupcem vinjet povzročajo tudi finančno škodo, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA povedala direktorica Asfinaga Claudia Eder.

Avstrijske vinjete je mogoče varno kupiti v uradni spletni trgovini na naslovu www.asfinag.at ter tudi na bencinskih servisih, v trafikah ter avstrijskih združenjih voznikov avtomobilov ÖAMTC in ARBÖ.

Prijavljenih več goljufij

V Avstriji policisti od januarja dobivajo vse več prijav goljufij pri spletnih nakupih vinjet. Prijavitelji, ki so želeli kupiti digitalno vinjeto, so bili preusmerjeni na spletna mesta, ki so bila videti povsem legitimna. Tam so vnesli podatke o svoji bančni ali kreditni kartici, pozneje pa so opazili, da so njihove bančne račune bremenili za precej višje zneske. Ob tem pa niso prejeli veljavne vinjete.

Eno od strank oškodovali za 48 tisoč evrov

O enem takšnih primerov so avstrijski mediji poročali v začetku tedna. Neka Avstrijka je v želji, da bi prihranila nekaj evrov, naletela na spletno stran, kjer so letno vinjeto ponujali za 96,40 evra, medtem ko je uradna cena letos 103,80 evra. Potrdila je domnevni nakup, ko je preverila izpisek kreditne kartice, pa je ugotovila, da so jo oškodovali za skoraj 48 tisoč evrov.

Asfinag zato priporoča nakup le neposredno prek njegove spletne strani. To omogoča nakup brez vsakršnih pribitkov, poleg tega je mogoče bolje zagotoviti varstvo podatkov. Tisti, ki naročajo na drugih platformah, tvegajo nepotrebne dodatne stroške ali goljufije, so opozorili.