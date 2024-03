Dveletnika, ki je padel v greznico, s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Policiste so o nesreči obvestili ob 16.28.

Otroka so potegnili iz jame in mu do prihoda zdravniške ekipe nudili pomoč, so še navedli. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na nadaljnjem zdravljenju. Po do zdaj znanih podatkih gre predvidoma za hujše poškodbe.

Policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin dogodka in še naprej zbirajo obvestila. Po koncu preiskave bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.