Še ena plaža na Hrvaškem nevarna za kopanje

V Klenovici pri Novem Vinodolskem so rezultati analize morja pokazali presežene koncentracije nevarne bakterije E. coli. Morje tako ni primerno za kopanje, nekateri kopalci naj bi imeli hude prebavne motnje. Plažo pri skakalnici Tuner so danes zaprli, poroča 24ur.com.

Prebivalci in obiskovalci plaže pri Tunerju že dlje časa opozarjajo na neprijeten smrad in umazano morje. Takšen pa je zdaj pogled na plažo v Klenovici, ki je sicer veljala za čisto. Številni prebivalci in obiskovalci plaže so imeli hude prebavne motnje. "Vsa plaža je zbolela! Naši otroci imajo drisko in bruhajo," so povedali bralci Novega lista.

V morju odkrili nevarno bakterijo

Razmere so skrb vzbujajoče, analiza morja je namreč pokazala presežene vrednosti bakterije E. coli. "Koncentracija bakterije E. coli na eni od treh lokacij na plaži Klenovica, v bližini skakalnice Tuner, je višja od dovoljene in ta lokacija je dobila nezadovoljivo oceno," so danes sporočili z Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

O skrb vzbujajočih ugotovitvah so bile zdaj obveščene pristojne ustanove. "Rezultati analiz vzorcev z drugih dveh lokacij so za zdaj dobri," je dejala koordinatorka laboratorija za vodno mikrobiologijo Darija Vukić Lušić. To so sicer prve ugotovitve, več bo znano v prihodnjih dneh, ko se bo testiranje vzorcev nadaljevalo, poroča 24.sata.

O popolnem zaprtju plaže hrvaški mediji še ne poročajo, je pa bralec za 24ur.com potrdil, da tam že stoji znak, ki prepoveduje kopanje.