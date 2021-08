Zdravstvene težave kopalcev na hrvaškem otoku: so jih povzročile fekalije v morju?

Zadarski list je na svojem spletnem portalu objavil sporočilo zaskrbljene bralke, ki je opozorila na porast kožnih infekcij pri ljudeh, predvsem otrocih, ki so se kopali na glavni plaži otoka Ošljak blizu Zadra.

Kot je pojasnila, se je infekcija najprej pokazala v obliki vodnih mehurčkov na koži, ki so se nato spremenili v kraste, okužba pa se hitro širi po telesu.

Konec julija so se pri tistih, ki so se kopali na plaži malega jadranskega otoka Ošljak v bližini Zadra, na koži pojavili vodni mehurčki, ki so se kasneje spremenili v kraste. "Pred desetimi dnevi se je to pojavilo pri eni osebi, zdaj še pri štirih ali petih otrocih," je za Zadarski list povedala bralka.

Povedala je še, da je o tem obvestila pristojne institucije, a do zdaj odgovora ni bilo.

Po opisu bralke se je okužba pojavila pri vseh, ki so se kopali na osrednji plaži na Ošljaku, ki je pri kopalcih priljubljena že leta, a podobnih težav do zdaj niso opazili.

"Na tem območju je veliko hiš, ki nimajo ustreznih greznic, a vseeno sprejemajo turiste," je za Zadarski list povedala ogorčena bralka. "Nikogar ne želim kriviti, vendar se bojim, da veliko fekalij konča v morju prav na delu, kjer se kopa večina domačinov. Domačini so v zgodnjih jutranjih urah večkrat opazili blato, ki je plavalo na površini vode, potapljači pa so v morju opazili tudi kanalizacijsko cev," je še dodala.

