Savudrija: le 20 metrov od obale v morje spuščajo fekalije #video

Puljski časopis Glas Istre je na svojem spletnem portalu objavil video, ki ga je v morju pri Savudriji posnel potapljač Dejan Šverko. Potapljač je pojasnil, da je posnetek nastal le kakšnih 20 metrov od obale, prikazuje pa kanalizacijsko cev, iz katere fekalije neovirano iztekajo v morje.

Septembra letos je veliko prahu dvignil satelitski posnetek, dostopen na Googlovih zemljevidih, na katerem je bilo mogoče videti izpuste kanalizacije ob zahodni obali Istre blizu Fažane, o podobnih primerih so hrvaški mediji poročali tudi z drugih lokacij.

Hrvaški spletni portal Index.hr je ob tem objavil več pričevanj kopalcev, ki so opazili, da morje ob njihovih priljubljenih plažah postaja vse bolj onesnaženo in celo povzroča zdravstvene težave. Med njimi je bil tudi Slovenec, ki je omenjenemu portalu poročal o onesnaženju prav v Savudriji, kjer je nastal zgornji posnetek.

Letos poleti je veliko otrok zbolelo za virozami in bakterijskimi okužbami

Zapisal je, da so v zadnjih letih začeli opažati, da iz morja pri Savudriji izginja morsko rastlinje, ježki in ribe, letos poleti pa so postali zaskrbljeni, saj je veliko otrok, ki so se tam kopali, zbolelo za različnimi virozami in bakterijskimi okužbami. "Bojim se, da bo prihodnje poletje še hujše," je zapisal slovenski počitnikar, ki je po lastnih besedah od nekdaj zaljubljen v Savudrijo, "čistilna naprava v Savudriji je zastarela in niti približno ne opravlja svoje naloge, zato tam pogosto smrdi po fekalijah."

Fekalije in toaletni papir na plaži

Podobno pričevanje je objavljeno tudi med komentarji zgornjega posnetka na YouTube. "Na plaži v Bašaniji velikokrat smrdi po fekalijah, pojavljajo se tudi delci razkrojenih fekalij in toaletnega papirja," je zapisal spletni uporabnik, "do sedaj sem mislil, da to onesnaženje prinese morski tok od drugod ali pa s kakšne ladje."

