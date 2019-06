Jadran se duši v plastiki, le redko kje v Evropi je huje #video

Količine plastičnih odpadkov na dnu Jadranskega morja so med največjimi v Evropi, stanje je slabše le še v severovzhodnem Sredozemlju in Keltskem morju, je hrvaški portal Index.hr povzel rezultate študije, ki jo je mednarodna zasedba raziskovalcev objavila v publikaciji Marine Pollution Bulletin.

Glavni vir plastike v Jadranu so okoli štirje milijoni ljudi, ki živijo ob obali, navaja študija, to število pa se med turistično sezono poveča za skoraj šestkrat.

Dr. Pero Tutman s splitskega inštituta za oceanografijo in ribištvo je za Index.hr opozoril, da od 70 do 80 odstotkov odpadkov v morje pride s kopnega, medtem ko preostanek zakrivijo razna plovila od transportnih in ribiških do turističnih. "Odpadke s kopnega prinese predvsem veter, ki jih odpihne z ulic in deponij. Še posebej to velja za močno burjo, ki je na naši obali pogosta," je pojasnil in dodal, da odpadke z nepravilno urejenih in umeščenih deponij proti morju spira tudi dež.

Foto: Getty Images

V južno Dalmacijo večino plastičnih odpadkov, kakšnih 90 odstotkov, prinesejo morski tokovi iz Albanije, ob tem še navaja Index.hr, reke, kot je Neretva, pa odpadke prinesejo iz Bosne in Hercegovine.

Jadransko morje je težavno tudi zaradi njegovih geografskih značilnosti, gre namreč za majhno, plitvo in polzaprto morje, katerega edini "izhod" so 80 kilometrov široka Otrantska vrata. Tam je Jadran povezan s preostankom Sredozemlja, ki pa je prav tako precej zaprto in onesnaženo morje.

Foto: Getty Images

"Mediteran je na žalost eno od najbolj onesnaženih morij, ker je dokaj zaprto, k njemu pa gravitira vrsta različno civiliziranih držav Evrope, Azije in Afrike," je za Index.hr izjavil dr. Tutman, "raven ekološke zavesti in vedenja pa žal povsod ni na najvišji ravni."

Preberite še: