Fekalije v vodi, s plaže pri Žusterni pregnali kopalce

Koprska občina je zjutraj ugotovila, da so se fekalne vode iztekale v morje pri Žusterni, in zato na tamkajšnjem kopališču izobesila rdečo zastavo. Agencija RS za okolje (Arso) in Nacionalni inštitut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje med kopališčem Žusterna pri Kopru in kopalnim območjem Žusterna - Avtokamp Jadranka.

"V jutranjih urah smo bili obveščeni o tem, da so se v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje, izlile odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije," so malo pred 16. uro sporočili s koprske občine in pojasnili: "Šlo je sicer za zelo majhne količine fekalne vode, a je Javni zavod za šport MOK kljub temu takoj na kopališču izobesil rdečo zastavo."

Kot so kasneje ugotovili, se je zaradi "večjega tekstilnega predmeta" zamašil kanalizacijski sistem. Ob čiščenju jaška pa je prišlo do iztekanja fekalnega voda v hudournik. Po navedbah občine je šlo za manjši izpust fekalnih voda.

A zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja Arso in NIJZ kopanje do nadaljnjega odsvetujeta. Naslednje tri dni bo Arso na treh lokacijah izvajal analize kakovosti kopalne vode, in sicer neposredno na izlivu, na kopališču v Žusterni (ob otroškem bazenu) in na Moletu.

Brezplačen bazen

V času zaprtja kopališča v morju pa bo javni zavod omogočil brezplačno uporabo bazena. Mestna občina Koper medtem občanke in občane poziva, naj v kanalizacijski sistem ne mečejo predmetov, ki tja ne sodijo.

Drugo fekalno onesnaženje

Arso na 48 uradnih kopališčih po državi sicer vsakih 14 dni preverja mikrobiološko kakovost voda. Ustreznost vode za kopanje ugotavljajo z merjenjem dveh bakterij (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja.

Mejne vrednosti so bile do zdaj presežene le enkrat, pojasnjujejo na agenciji za okolje, to je bilo leta 2017 v kopališču Vile Park v Portorožu. Plaža je bila tri dni kasneje že odprta.

Analize so pokazale, da je do onesnaženja prišlo, ker je počil kanalizacijski jašek. Odplake pomešane z meteorno vodo so se izlile v morje med Bernardinom in skladišči soli.

Odsvetujejo kopanje po močnih nalivih

Na NIJZ sicer pravijo, da je kakovost kopalnih voda odlične kakovosti predvsem po daljšem obdobju stabilnega sončnega vremena, medtem ko na drugi strani kopanje po močnih nalivih odsvetujejo.

"Ne priporočamo kopanja takoj po močnem dežju, saj se zaradi padavinskega spiranja površin v zaledju kopalnih voda poveča mikrobiološka in kemijska onesnaženost vode," so nam povedali. Seveda povečan pretok vode in njena motnost po nalivu povečujeta tudi tveganje za poškodbe in utopitve.