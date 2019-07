Kopalcem prhe ne privoščijo, svoje jeklene konjičke pa čistijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko v vseh štirih občinah slovenske Istre že deset dni veljajo posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe vode, je realnost v Kopru drugačna. Občinarji so na eni strani na javnem kopališču kopalcem onemogočili prhanje, na drugi strani pa loščijo svoje službene avtomobile.

Odločitev o omejitvi porabe vode, ki so jo soglasno sprejeli župani vseh štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom Koper, ima namen ohranjati zmerno porabo vode in se tako tudi v primeru onesnaženja vodnega vira izogniti morebitnim redukcijam oziroma občasnim prekinitvam dobave vode.

Ukrepi med drugim predvidevajo, da se opusti pranje cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, aktivnosti, ob katerih se porablja veliko vode, je mogoče prebrati na spletni strani Rižanskega vodovoda.

A v uredništvo smo prejeli fotografije in posnetke, ki dokazujejo nasprotno. V eni izmed koprskih avtopralnic so namreč ujeli avtomobil znamke Volkswagen Jetta, ki je v lasti občinske uprave. Zanje ukrep očitno ne velja.

Pranje službenih vozil le v nujnih primerih

Na Mestni občini Koper so nam pojasnili, da so od dneva uvedbe varčevalnih ukrepov in priporočil za racionalno ravnanje s pitno vodo omejili pranje službenih avtomobilov. Zanje se odločijo le v nujnih primerih.

"V tem obdobju smo opravili le štiri pranja vozil, s katerimi se vodstvo in zaposleni udeležujejo javnih dogodkov oziroma s katerimi prevažamo svoje goste," so zapisali.

Potrdili so še, da je bilo eno izmed štirih pranj njihovih avtomobilov opravljeno v petek, 26. julija, in sicer zaradi umazanije na steklih in zmanjšane vidljivosti iz protokolarnega vozila.

Edini vodni vir za 130 tisoč ljudi

Rižanski vodovod je edini vodni vir za 90 tisoč prebivalcev Obale, ki se jim v poletnih mesecih pridruži še okoli 40 tisoč turistov. Ko se je ob nedavni nesreči tovornega vlaka pri Hrastovljah zgodilo izlitje kerozina, se je pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe. Nevarnosti še ni konec, saj lahko iztekli kerozin ob večjem deževju še vedno doseže in onesnaži podtalnico.

Koprski župan Aleš Bržan je tedaj izrazil bojazen, da morebitne redukcije pitne vode (to bi se zgodilo, če bi šlo za onesnaženje podtalnice) ne bi pomenile le okrnjene dobave vode prebivalstvu, temveč tudi gospodarstvu in turizmu.