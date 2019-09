"Fekalije v Jadranu se vidijo iz vesolja"

Hrvaški mediji so ugotovili, da je onesnaženje Jadranskega morja z izpusti fekalij tako hudo, da so iztrebki vidni celo na satelitskih posnetkih.

Z izjavo v naslovu, le še z nekoliko bolj izbranimi besedami, so na hrvaškem portalu Index.hr pospremili ugotovitev, da so na satelitskem posnetku, dostopnem na Googlovih zemljevidih, vidni izpusti fekalij ob zahodni obali Istre.

Madež je po navedbah Indexa blizu izpusta kanalizacijskega sistema, zato sklepajo, da gre dejansko za fekalije, vidne iz vesolja. Rjava zaplata je blizu kraja Peroj pri Fažani, ob tem pa na Indexu opozarjajo, da naj bi se širila proti Narodnemu parku Brioni.

Zastarela kanalizacijska infrastruktura

Podjetje Pragrande, ki na območju Vodnjana upravlja odpadne vode, pa je za Index.hr pojasnilo, da je težava v zastarelem sistemu za prečiščevanje odpadnih voda, iz katerega "prečiščeno" kanalizacijsko vodo izpuščajo v morje. Tega so namreč zgradili konec osemdesetih let in je bil načrtovan "za takratne potrebe", so pojasnili.

Zdaj pa tamkajšnja kanalizacijska infrastruktura, kot še marsikje na jadranski obali, preprosto ne zdrži pritiska množice turistov, ki tam dopustujejo.

