Gnojnica vse bližje Postojnski jami: "Človek je pokazal svojo neumnost"

Madež gnojevke, ki se širi po reki Nanoščici, je trenutno po pojasnilih pristojnih približno deset kilometrov oddaljen od sotočja z reko Pivko, ta pa še dodatna dva kilometra od Postojnske jame.

Curk: Žal je človek pokazal svojo neumnost

"Žal je človek pokazal svojo neumnost in to narava zelo težko sprejema," je v izjavi ob opisu dogodka dejal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. Dodal je, da so v nočnem času zaključili zemeljska dela pri gradnji pregrad ob zbirnih lagunah z gnojevko na kraju izliva. "Želimo preprečiti vsaj to, da bi številni kubiki gnojevke, ki so še ostali, odtekli v vodo," je dejal.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, ki si je danes ogledala stanje na terenu in se sestala s predstavniki institucij, ki opravljajo nadzor nad onesnaženjem in poskušajo preprečiti še večjo škodo, je v izjavi po srečanju dejala, da bo inšpekcija v čim krajšem času pripravila končno poročilo in vse ukrepe, ki bodo izrečeni.

Ministrica Mateja Čalušić se je danes podrobneje seznanila s posledicami izlitja gnojevke na Postojnskem. Predstavniki Civilne zaščite, lokalne skupnosti, ribiškega društva ter drugih institucij in podjetij so uvodoma predstavili stanje in razsežnosti izlitja fekalnih voda.

Čalušić: Tudi ribiški družini bomo nudili oporo

"Aktivirani ekipi, lokalni skupnosti in tudi ribiški družini bomo, kolikor je to v naši pristojnosti, na ministrstvu tudi nudili oporo," je povedala ministrica.

Janez Mulec z Inštituta za raziskovanje Krasa je po današnjih ogledih stanja voda povedal, da je prišlo v zadnjih urah do redčenja gnojevke za faktor od 250- do 500-krat od točke izliva. Trenutno so izmerili koncentracijo 6,6 miligrama amoniakalnega dušika na liter vode, ki je glavni indikator za prisotnost gnojevke. V nadaljevanju pričakuje dodatno redčenje onesnaženja.

"Madež gnojevke je prepotoval približno polovico poti od nastanka onesnaženja do Postojnske jame in zdaj nas čakajo še približno od trije do štirje dnevi, da bo gnojevka dosegla Postojnsko jamo," je povedal Mulec.

Batagelj: Do takšnih onesnaženj na Postojnskem ne prihaja prvič

Pristojni pričakujejo in upajo, da bo onesnaženje čim manjše in bo imelo čim manjši vpliv na jamsko življenje. Predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama Marjan Batagelj je poudaril, da je čista voda nujna za življenje človeških rib, ki bodo ob onesnaženju lahko močno prizadete. Žalostno pa je po njegovih besedah to, da do takšnih onesnaženj, čeprav v precej manjšem obsegu, na Postojnskem ne prihaja prvič.

Prisotni so ministrico še opozorili, da tovrstna kmetijska dejavnost v tako velikem obsegu na kraškem terenu ni primerna, saj lahko ob nesrečnih dogodkih, kot je bil zadnji, močno onesnaži okolico in podtalnico.