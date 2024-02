Napovedane padavine: slaba novica po razlitju gnojnice na Pivškem

"Danes smo dobili rezultate vzorčenja vode. Vrednosti onesnaženja v potoku Nanoščica so nekoliko upadle, vendar so še vedno desetkrat višje od povprečnih vrednosti. V zajetju Korotan onesnaženja nismo zaznali, saj zaradi višinske razlike med vodnjakom in potokom, kot smo predvidevali, na tej vodarni ni bilo neposrednega vpliva na kakovost pitne vode," je povedal David Penko, direktor javnega podjetja Kovod Postojna, ki upravlja vodovodni sistem Postojna – Pivka.

Onesnaženje je na potokih Korotan in Nanoščici očitno, vidne so pene in smrad in verjetno bo trajalo več mesecev, da se bo območje očistilo. V potoku Korotan je življenje povsem uničeno, obseg škode pa se bo pokazal šele čez nekaj dni, ko bodo na površje prišle poginule živali. Po Penkovem mnenju bi morali ob Korotanu vsaj poskušati sanirati brežine, da bi škodo nekoliko zmanjšali.

Trenutno pa bojazen vzbuja tudi napoved obilnejših padavin ob koncu tedna in povečanje pretokov. Nanoščica se izliva v reko Pivko, ki nato ponikne v Postojnsko jamo in predstavlja pomemben del kraškega porečja Ljubljanice. Morebitno onesnaženje Postojnske jame je še toliko bolj strah vzbujajoče, saj v njej živi več kot sto vrst živali, tudi endemiti.

Prelivanje na nižja območja

Čeprav je lastnik takoj po dogodku začel sanacijo stanja, se je precejšen del gnojnice prelil na nižje ležeče območje in se premikal proti Nanoščici, so zapisali v sporočilu.

Dodali so tudi, da vode iz vrtin na območju nesreče iz preventivnih razlogov začasno ne bodo uporabljali, zatrdili pa so tudi, da vodooskrba prebivalstva ni prizadeta.

Razlitje je povsem uničilo življenje v potoku Korotan, sta potrdila tudi poveljnik tamkajšnje civilne zaščite Sandi Curk in Ribiška družina Postojna.

Obenem civilna zaščita opozarja prebivalce ob rekah Pivki, Nanoščici in Korotanu, ki imajo vrtine za zajetje pitne vode, da je njihova uporaba do nadaljnjega prepovedana, saj bi izlitje na tem območju lahko onesnažilo podtalnico.

Predvidoma pa izlitje ne bo vplivalo na kakovost pitne vode iz izvira Malenščice v Malnih pri Planini, ki se uporablja za občane Postojne in Pivke, a iz previdnosti je na območju nesreče izdan ukrep in voda iz tamkajšnjih vrtin do nadaljnjega ne bo na voljo za individualno uporabo.

V javnem podjetju Kovod Postojna, ki upravlja vodovodni sistem za občini Postojna in Pivka, so v sporočilu za javnost v ponedeljek pojasnili, da razlitje gnojnice po do tedaj znanih podatkih ni imelo neposrednega vpliva na njihove vodonosnike. Napovedali so, da bodo kljub temu v obeh vodarnah v prihodnjih dneh podrobno spremljali vse parametre surove vode.

Tokratno razlitje gnojnice po njihovih navedbah predstavlja največjo nevarnost predvsem za bližnje vodotoke, saj ima negativne učinke na rastlinje in živali, ki živijo v njih. S tem se ukvarjajo tudi pristojne službe.