Prebivalci v strahu zaradi oblakov prahu iz jeklarne Sij Acroni

Krajani Koroške Bele in Slovenskega Javornika so v začetku tega tedna opozorili na izpuste prašnih delcev iz podjetja Sij Acroni. Zaznali so oblake neznanega prahu ter se ustrašili za svoje zdravje in življenjsko okolje. V podjetju so pojasnili, da je vzrok okvara na odpraševalni napravi, ki so jo že odpravili.

Kot so za STA zapisali v Skupini Sij, so v ponedeljek okoli 15.30 v Sij Acroniju zaznali enkratni izredni dogodek, in sicer okvaro na odpraševalni napravi, kar je povzročilo zadimljenost jeklarne in njene bližnje okolice. Poudarili so, da so takoj po odkritju okvare proizvodnjo v jeklarni zaustavili ter o dogodku obvestili najbližje krajane in okoljsko organizacijo Alpe Adria Green, naslednje jutro pa tudi pristojni inšpektorat za okolje.

Pojasnili so, da se je izredni dogodek zgodil zaradi povečanega obsega padavin, ki so povzročile okvaro sonde in s tem kratkotrajno odprtje lopute odpraševalne naprave. Proizvodnjo v jeklarni so ponovno zagnali okoli 16.50, ko so sondo zamenjali. "Zaradi enkratnega izrednega dogodka ni prišlo do povečanih emisij trdnih delcev v okolici jeklarne in širši okolici," so zagotovili in dodali, da je v sredo podjetje obiskal tudi okoljski inšpektor, ki mu bodo posredovali podrobnejša poročila.

Zanikali očitke krajanke

Ob tem so v Skupini Sij zanikali očitke, da bi šlo za kakršnekoli kontinuirane izpuste. Te Sij Acroniju očita ena od krajank, ki je v imenu okoliških prebivalcev medije obvestila o prašnih izpustih podjetja. Zapisala je, da Sij Acroni iz svojih obratov spušča v okolje oblake neznanega prahu že od prejšnje nedelje. Poudarila je, da je situacija katastrofalna ter da se prebivalci bojijo za svoje zdravje in življenjsko okolje.

Kot je navedla, imajo najbližji domačini okenske police, balkone in fasade povsem prekrite s prahom, za katerega ne vedo, kaj sploh vsebuje. Prav tako imajo težave pri zračenju hiš in stanovanj. Izpostavila je, da umazana industrija domačinom uničuje zdravje in kakovost življenja, jim povzroča finančno škodo, onemogoča kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj.

"Kot da ni že dovolj plaz, ki nam krajanom Koroške Bele visi za vratom na eni stani, nam na drugi strani življenje močno otežuje še umazana industrija, ki si je domala priredila že vsak košček tega območja in ga spremenila v industrijsko degradirano območje," je zapisala avtorica pisma.