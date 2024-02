So bile Hoče znova tarča onesnaževanja?

Hoška občina, kjer je pred tremi leti prišlo do okoljske katastrofe zaradi nelegalnega odlaganja komunalnega blata, je, kot kaže, znova žrtev nevestnega ravnanja z okoljem. V bližini letališča in ob slivniškem pokopališču naj bi v zadnjem času namreč nezakonito odložili precejšnje količine zemljine, pomešane z gradbenim materialom.

Kot je za STA povedal hoški župan Marko Soršak, so ga o nelegalnem početju prvi obvestili iz DRI, ki zadnja leta začasno upravlja z mariborskim letališčem. Na tem območju naj bi bila izkopana luknja, v katero so zasuli odpadke in na te nasuli zemljo. Ker gre za vodovarstveno območje, obstaja bojazen, da bi prišlo do onesnaženja vode.

O dogodku so bili obveščeni tudi na Medobčinskem inšpektoratu Maribor, direktorica Nina Majcenovič Mikl pa je za STA dejala, da so zadevo predali pristojnima inšpektoratoma - okoljskemu in kmetijskemu, ker je nižje od terena tudi črpališče Dobrovce, pa so z občine obvestili tudi Mariborski vodovod.

Še eno črno odlagališče se nahaja v bližini slivniškega pokopališča, kjer so z zemljino, v kateri je prav tako gradbeni material, zasuli drevesa, na drugi strani pa del ceste. Po besedah Soršaka, občina dovoljenj za tovrstno početje ni izdala nikomur.

Na Policijski upravi Maribor so za STA povedali, da policisti policijske postaje Rače zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja, po doslej zbranih podatkih, na treh lokacijah. O svojih ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo in obveščali pristojni inšpektorat, so dodali.

Medtem ko okoljska inšpekcija uradnega postopka še ni začela, pa si je kmetijski inšpektor po prejemu prijave 25. januarja ogledal območje v bližini letališča. Kot so za STA pojasnili na inšpektoratu, je inšpektor pri nadzoru ugotovil, da je odložene za okoli 3700 kubičnih metrov zemljine.

Ob tem so dodali, da za zdaj še niso izdali ureditvene odločbe oziroma ukrepa, da pa v podobnih primerih izdajo ureditvena odločbo, s katero zavezancu odredijo, da navoženi material odstrani in začne uporabljati kmetijsko zemljišče zgolj v kmetijske namene.