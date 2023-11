Onesnaženje? V Ljubljani v naravo izteklo 500 litrov neznane tekočine.

Tekočina je onesnažila okoli 400 metrov cestišča in 80 metrov makadamske ceste ter zemljino na vodovarstvenem območju črpališča Hrastje, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Posredovali so ljubljanski gasilci, policija, predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dežurni Ekološkega laboratorija z mobilno enoto - ELME.

Na kraju samem so odvzeli vzorce zemljine in odredili odstranitev plasti zemljine globine od deset do 20 centimetrov na površini okoli 140 kvadratnih metrov. Odredili so tudi odvoz kontaminirane zemlje, pivnikov in vpojnega sredstva.