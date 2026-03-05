Na Baliju našli odrezano glavo sina ukrajinskega tajkuna

Odrezana glava, ki so jo našli na Baliju, najverjetneje pripada sinu bogatega ukrajinskega poslovneža. Ugrabila, mučila in ubila naj bi ga skupina moških, ki je zanj zahtevala deset milijonov dolarjev odkupnine, poročajo svetovni mediji.

Ukrajinski državljan Igor Komarov je na Bali pripotoval z dekletom, vplivnico Evo Mišalovo. 15. februarja ga je med vožnjo s skuterjem na cesti v letovišču Jimbaran, ki je priljubljeno med ruskimi in ukrajinskimi turisti, obkolilo več avtomobilov.

Podatki navigacije iz enega od vozil, uporabljenih za ugrabitev, razkrivajo, da so ga storilci odpeljali v luksuzno vilo, kjer so ga pretepali in mučili.

Videoposnetek, objavljen na Telegramu, prikazuje vidno poškodovanega Komarova, ki prosi očeta, naj ugrabiteljem plača deset milijonov dolarjev (okoli 8,6 milijona evrov). V istem videoposnetku je slišati mladeniča, ki pravi, da so njegovo ugrabitev zrežirali Ukrajinci, da bi vrnili deset milijonov dolarjev, ki jim jih je domnevno ukradel njegov oče.

"Mama, oče, prosim, pomagajta mi, prosim. Ukradla sta teh deset milijonov, ki jih zahtevajo, vrnita jim, prosim. Odrezali so mi že nekaj udov, noge imam zlomljene, pretepli so me po prsih. Jemljem zdravila, nimam več udov. Kmalu se bo začela okužba. Preprosto umiram. Prosim, to je zelo resna organizacija, pomagajte mi, nihče me ne more najti, niti mafija, premestili so me že v drugo državo. Pripeljite me domov, karkoli je še ostalo od mene, prosim, plačajte tem ljudem, potrebujejo deset milijonov dolarjev, ki smo jih ukradli. Ko bo teh deset milijonov nakazanih na njihove račune, me bodo takoj spustili tja, od koder so me odpeljali. Prosim, prosim. Plačajte to, prosim. Vse vam bom vrnil, delal bom za to, dal vam bom ... Prosim, dajte mi vse. Noben gangster vam ne bo pomagal, nobena policija ... Ne kontaktirajte nikogar drugega," je na videoposnetku slišati Komarova.

V vili našli njegov telefon, torbo in sledi krvi

Balijske oblasti so po tem, ko so našle eno od vozil, uporabljenih pri ugrabitvi, v prazni vili našle žrtvin mobilni telefon in torbo ter sledi krvi.

Policija je konec februarja sporočila, da je v strugi reke odkrila odrezane dele človeškega telesa; glavo, desno nogo, dele zgornjega dela prsnega koša, stegen in notranje organe. Balijski mrliški oglednik je sporočil, da obstaja delno ujemanje med Komarovimi tetovažami in tistimi, ki so jih našli na nekaterih delih telesa v reki.

Mrliški oglednik je dodal še eno ugotovitev, ki povečuje verjetnost, da deli telesa pripadajo Komarovu. "Zaradi že močno razpadajočega trupla je pokojnika nemogoče identificirati. Vendar pa lahko na podlagi značilnosti lobanje rečem, da gre za belopoltega človeka," je dejal.

Tiskovni predstavnik policije je v ločeni izjavi dejal, da je bil tujec, ki je najel vozilo, aretiran v povezavi z ugrabitvijo Komarova in zaradi suma umora. Šest drugih osumljencev še iščejo.