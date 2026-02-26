Bruselj: Članice lahko za podporo dostopu do varnega splava uporabijo obstoječa sredstva EU

Za izpolnitev cilja evropske državljanske državljanske pobude My Voice, My Choice ni treba vzpostaviti novega finančnega mehanizma, saj lahko države članice EU za podporo dostopnemu in varnemu splavu uporabijo evropska sredstva iz obstoječega socialnega sklada, je v današnjem odgovoru na pobudo zapisala Evropska komisija.

"Komisija ugotavlja, da je mogoče k izpolnitvi cilja pobude prispevati prek Evropskega socialnega sklada plus (ESF+). Meni, da lahko (...) države članice sredstva EU uporabijo za to, da na prostovoljni osnovi in v skladu s svojo nacionalno zakonodajo omogočijo varen splav ženskam, ki so v ranljivem položaju in si ga drugače ne morejo privoščiti," so v odgovoru zapisali v Bruslju.

Zato ni potrebe, da bi Svetu EU in Evropskemu parlamentu podali predlog nove pravne podlage, na podlagi katere bi vzpostavili nov program financiranja, kot zahtevajo pobudniki, so pojasnili.

Ukrepi bodo morali biti na razpolago vsem ženskam

Kot je komisija še navedla v odgovoru, bodo države članice, ki bodo želele sredstva nameniti za zagotavljanje zakonitega, varnega in dostopnega splava, lahko spremenile svoje operativne programe evropskega socialnega sklada. Dopolnjeni program ESF+ bodo posredovale Evropski komisiji, ki bo nato ocenila, ali je v skladu z zakonodajo in pogodbami EU. To med drugim pomeni, da bodo morali biti ukrepi na razpolago vsem ženskam, ne glede na njihovo narodnost ali kraj prebivališča.

Če bo komisija ugotovila, da je sprememba programa v skladu z veljavnimi pravili, jo bo tudi odobrila, je komisija še zapisala v odgovoru na pobudo za varen in dostopen splav My Voice My Choice.

ESF+ je glavni instrument EU za vlaganje v ljudi, oblikovanje bolj socialne in vključujoče Evrope ter napredek pri izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Naložbe izvajajo države članice, ki 95,1 milijarde evrov iz proračuna EU dopolnjujejo z nacionalnimi sredstvi, tako da je v programskem obdobju 2021-27 v ESF+ na voljo 142 milijard evrov. Komisija pri tem opravlja nadzorno vlogo.

"Države članice, ki so to pobudo podprle, kot tudi tiste, ki bi to še želele, imajo zdaj konkretno možnost, da svojo podporo spremenijo v dejanja z uporabo teh sredstev in izboljšajo dostop do splava," je ob današnji odločitvi komisije dejala evropska komisarka iz Slovenije Marta Kos.

Marta Kos: To je nov korak v našem boju za zaščito pravic žensk

Dodala je, da sama odgovor komisije na pobudo My Voice, My Choice vidi kot "nov korak v našem boju za zaščito pravic žensk". Ta boj se je v zadnjem času še okrepil, kar po besedah komisarke, pristojne za širitev unije, pomeni, da pravice žensk niso tako zelo samoumevne in da bodo veljale za vedno.

Bruselj je pobudo My Voice, My Choice, ki jo je koordiniral Inštitut 8. marec, sprejel 1. septembra lani, potem ko jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Pobudniki so predlagali vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi se mu lahko države članice priključile po lastni presoji. Njegov namen pa bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve ne morejo dostopati v svoji državi.

Organizatorji so v začetku oktobra pobudo predstavili evropski komisarki za enakost Hadji Lahbib, v začetku decembra je sledila še javna predstavitev pobude v Evropskem parlamentu, ki je sprejel tudi resolucijo v podporo pobudi.