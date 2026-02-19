Z Inštituta 8. marec, ki stoji za kampanjo My Voice, My Choice, so sporočili, da je za njimi prelomna zmaga. Kar devet držav članic EU je od Evropske komisije namreč zahtevalo vzpostavitev mehanizma, ki ga predlagajo z njihovo evropsko državljansko pobudo za podporo ženskam pri dostopu do splava.

"Soglasna odločitev ministrov več evropskih držav za gibanje My Voice, My Choice in Inštitut 8. marec predstavlja izjemno zmago. Ko devet držav članic Evropske unije uradno izjavi, da so pripravljeni pomagati ženskam, ki v svojih državah nimajo dostopa do varnega splava, in sodelovati pri evropskem finančnem mehanizmu, ki zagotavlja varno, legalno in dostojanstveno prekinitev nosečnosti, to pomeni priznanje ne le večletnemu prizadevanju gibanja My Voice, My Choice. Pomeni, da politični izgovori ne obstajajo več ter da Evropska komisija nima več nobenih opravičljivih pomislekov, da pobude ne bi sprejela v celoti," je ob tej zmagi dejala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje Nika Kovač.

Poslali jasno politično sporočilo

Na Inštitutu so dodali, da takšno javno in usklajeno zavzemanje ministrov več držav za okrepitev reproduktivnih pravic na evropski ravni predstavlja pomemben precedens in je jasno politično sporočilo.

Ministrice in ministri devetih evropskih držav so v pismu, ki so ga naslovili na evropsko komisarko za enakost Hadjo Lahbib, poudarili, da pobuda v EU "predstavlja pomemben korak k zagotavljanju temeljnih pravic, dostojanstva in enakosti žensk ter vseh, ki lahko zanosijo". Opozorili so, da razlike v dostopu do splava med državami članicami povzročajo nepravične neenakosti ter poudarili, da pobuda sledi vrednotam iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti spoštovanju človekovega dostojanstva, enakosti spolov in temeljnih pravic, so sporočili z Inštituta.