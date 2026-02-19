Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
19. 2. 2026,
11.33

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Evropska komisija My Voice, My Choice Inštitut 8. marec Nika Kovač

Četrtek, 19. 2. 2026, 11.33

1 ura, 5 minut

Kampanja My Voice, My Choice

Prelomna zmaga za Niko Kovač: devet članic EU zahteva vzpostavitev mehanizma

Avtor:
Sa. B.

Nika Kovač | "Soglasna odločitev ministrov več evropskih držav za gibanje My Voice, My Choice in Inštitut 8. marec predstavlja izjemno zmago," je dejala Nika Kovač. | Foto Inštitut 8. marec/Facebook

"Soglasna odločitev ministrov več evropskih držav za gibanje My Voice, My Choice in Inštitut 8. marec predstavlja izjemno zmago," je dejala Nika Kovač.

Foto: Inštitut 8. marec/Facebook

Z Inštituta 8. marec, ki stoji za kampanjo My Voice, My Choice, so sporočili, da je za njimi prelomna zmaga. Kar devet držav članic EU je od Evropske komisije namreč zahtevalo vzpostavitev mehanizma, ki ga predlagajo z njihovo evropsko državljansko pobudo za podporo ženskam pri dostopu do splava.

"Soglasna odločitev ministrov več evropskih držav za gibanje My Voice, My Choice in Inštitut 8. marec predstavlja izjemno zmago. Ko devet držav članic Evropske unije uradno izjavi, da so pripravljeni pomagati ženskam, ki v svojih državah nimajo dostopa do varnega splava, in sodelovati pri evropskem finančnem mehanizmu, ki zagotavlja varno, legalno in dostojanstveno prekinitev nosečnosti, to pomeni priznanje ne le večletnemu prizadevanju gibanja My Voice, My Choice. Pomeni, da politični izgovori ne obstajajo več ter da Evropska komisija nima več nobenih opravičljivih pomislekov, da pobude ne bi sprejela v celoti," je ob tej zmagi dejala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorica kampanje Nika Kovač.

Poslali jasno politično sporočilo

Na Inštitutu so dodali, da takšno javno in usklajeno zavzemanje ministrov več držav za okrepitev reproduktivnih pravic na evropski ravni predstavlja pomemben precedens in je jasno politično sporočilo.

Ministrice in ministri devetih evropskih držav so v pismu, ki so ga naslovili na evropsko komisarko za enakost Hadjo Lahbib, poudarili, da pobuda v EU "predstavlja pomemben korak k zagotavljanju temeljnih pravic, dostojanstva in enakosti žensk ter vseh, ki lahko zanosijo". Opozorili so, da razlike v dostopu do splava med državami članicami povzročajo nepravične neenakosti ter poudarili, da pobuda sledi vrednotam iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti spoštovanju človekovega dostojanstva, enakosti spolov in temeljnih pravic, so sporočili z Inštituta.

Končno odločitev o državljanski pobudi My Voice, My Choice bo Evropska komisija sprejela 26. februarja. Pobudo je že podprl Evropski parlament z večino glasov, pred tem pa sta ji podporo izrazila tudi Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov ter Evropski ekonomsko-socialni odbor.

"Odločitev 26. februarja bo zato več kot tehnično vprašanje pristojnosti. Pokazala bo, ali je Evropska unija pripravljena konkretno ukrepati za zmanjšanje neenakosti pri dostopu do reproduktivnega zdravstvenega varstva in ali so skupne evropske vrednote zavezujoče tudi takrat, ko gre za zaščito življenj in zdravja žensk," so sklenili.

Evropska komisija My Voice, My Choice Inštitut 8. marec Nika Kovač
