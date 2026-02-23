Kovač: Grozno je. Vse je odvisno od ene same osebe. Ursule von der Leyen.

Članice Inštituta 8. marec in pobudnice kampanje My Voice My Choice so dobile neuradne informacije, da bo Evropska komisija dala negativno naravnan odgovor na njihovo pobudo za varen in dostopen splav, so sporočile, a dodale, da tudi "če bitka v četrtek ne uspe, gremo naprej, borimo se naprej".

Čeprav so, kot so navedle, uporabile vse mogoče demokratične pristope – zbrale so 1,2 milijona podpisov ter imajo podporo desetih evropskih držav, Evropskega parlamenta, 170 organizacij civilne družbe, zdravnikov, ginekologov – in še več, naj bi Evropska komisija njihovo pobudo za varen in dostopen splav zavrnila.

"Ugotovile smo, da Evropska komisija ne deluje demokratično. Vse je odvisno od ene same osebe. Ursule von der Leyen. Grozno je vse, a vi ste upanje. Odgovor Evropske komisije se še vedno ni spremenil, še vedno odgovor ni tak, kakršnega smo želeli. Še vedno smo absolutno razočarani nad tem, kako deluje Evropska komisija, kako in na kakšen način je v resnici poteptana demokracija," je v videoposnetku na Facebooku sporočila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

"Ne bomo jim pustile dihati"

A kot pravi, se ne bodo predale. "Najboljša stvar ekipe Inštituta 8. marec, ekipe My Voice My Choice je to, da se ne pustimo, da brcamo, da nikamor ne gremo in da preprosto ljudem ne bomo pustile dihati. Zakaj? Zato ker je prav, da demokracija deluje. Ni prav, da ženske še vedno nimajo dostopa do varnega splava," je nadaljevala.

Kovač je spomnila še, da so v enem dnevu zbrale 50 tisoč podpisov za peticijo, ki zahteva drugačen odgovor Komisije. "Na ravni donacij smo zbrale več kot 15 tisoč evrov, kar nam omogoča, da bomo pismo Ursuli von der Leyen objavile v nekaterih največjih bruseljskih časopisih," je dejala Kovač in dodala, da organizirajo še številne druge zadeve.

"Tudi če nam Evropska komisija reče ne, bomo nadaljevale pobudo My Voice My Choice," je sklenila Kovač.