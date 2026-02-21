Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Robert Fico Viktor Orban | Evropska unija je decembra dosegla politični dogovor o dvoletnem finančnem paketu v višini do 90 milijard evrov za Ukrajino, ki ga je potrdil tudi Evropski parlament. Za začetek izplačil je potrebna še formalna potrditev držav članic, ki pa je zaradi nasprotovanja Budimpešte trenutno negotova. Sredstva naj bi Ukrajini do konca leta 2027 zagotovila kritje najnujnejših finančnih potreb, približno 60 milijard evrov pa je namenjenih obrambi. | Foto Guliverimage

Evropska unija je decembra dosegla politični dogovor o dvoletnem finančnem paketu v višini do 90 milijard evrov za Ukrajino, ki ga je potrdil tudi Evropski parlament. Za začetek izplačil je potrebna še formalna potrditev držav članic, ki pa je zaradi nasprotovanja Budimpešte trenutno negotova. Sredstva naj bi Ukrajini do konca leta 2027 zagotovila kritje najnujnejših finančnih potreb, približno 60 milijard evrov pa je namenjenih obrambi.

Foto: Guliverimage

Madžarska in Slovaška sta Ukrajini zagrozili z novimi ukrepi zaradi prekinitve tranzita ruske nafte po naftovodu Družba. Slovaški premier Robert Fico Kijevu napoveduje ustavitev nujne dobave elektrike, Budimpešta pa odtegnitev podpore izvedbi že dogovorjenega 90-milijardnega posojila Evropske unije Kijevu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v petek napovedal, da Budimpešta ne bo podprla posojila, dokler ne bo obnovljen tranzit nafte proti Madžarski. Podobno je madžarski premier Viktor Orban Ukrajino obtožil politično motivirane ustavitve dobav in zagrozil z blokado evropske finančne pomoči, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Slovaški premier Robert Fico pa je danes napovedal, da bo ustavil nujne dobave električne energije Ukrajini, če Kijev do ponedeljka ne bo znova omogočil tranzita nafte proti Slovaški. Po njegovih besedah bo od državnega upravljavca omrežja SEPS zahteval prekinitev izrednega izvoza elektrike, ki je pomagal stabilizirati ukrajinski energetski sistem ob ruskih napadih, navaja portal Politico.

Tranzit po naftovodu Družba je prekinjen od 27. januarja, ko je bil v ruskem napadu poškodovan del infrastrukture. Ukrajinski operater je sporočil, da popravila še potekajo. Ukrajinsko predstavništvo pri EU je predlagalo začasno oskrbo Madžarske in Slovaške prek naftovoda Odesa-Brodi ali po morju.

Fico je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil, da Slovaško obravnava kot "sovražno državo", in navedel, da je ustavitev tranzita plina državi povzročila okoli 500 milijonov evrov letne škode. Ukrajina obtožbe zavrača in poudarja, da so dobave prekinjene zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.

