Energetski spor med Ukrajino, Slovaško in Madžarsko se poglablja

Odločitev Ukrajine, da ustavi naftovod Družba, s tem pa dotok ruske nafte Slovaški in Madžarski, je povzročila spor med državami. Slovaška vlada je zaradi pomanjkanja nafte s četrtkom razglasila izredno stanje, ob tem pa Ukrajini grozi z ustavitvijo izvoza elektrike. Madžarske oblasti so medtem napovedale zaustavitev izvoza dizla v Ukrajino.

Ukrajina je delovanje Družbe, prek katere nafta iz Rusije skozi Ukrajino potuje na Slovaško in Madžarsko, ustavila konec januarja, in sicer po navedbah ukrajinskih virov zaradi poškodb, ki so na infrastrukturi nastale v ruskem bombardiranju blizu kraja Brodi, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Tako Slovaška kot Madžarska sta se doslej močno opirali na dotok nafte po tej poti, pri čemer pa je Slovaška v še slabšem položaju, saj ima Slovnaft, ki je v večinski lasti madžarskega energetskega podjetja Mol, pri distribuciji bencina in dizla na Slovaškem skoraj monopol.

Slovaška vlada je danes zaradi nastalih razmer s četrtkom razglasila izredno stanje. To ji bo omogočilo sprostitev izrednih rezerv iz državnih skladišč, s čimer želi preprečiti motnje v oskrbi z gorivom na bencinskih postajah po vsej državi, navaja slovaška tiskovna agencija Tasr.

Očitki o izsiljevanju

Slovaški premier Robert Fico, ki je kljub ruskemu napadu na Ukrajino pred štirimi leti ostal blizu Moskvi, je danes na novinarski konferenci povedal, da bo iz rezerv sproščenih 250 tisoč ton nafte.

Ob tem je bil zelo oster do Kijeva, saj da so bila po podatkih njihove obveščevalne službe popravila na naftovodu Družba že končana. Ustavitev naftovoda je po njegovih besedah v resnici izsiljevanje Madžarske, ker ta nasprotuje vstopu Ukrajine v EU.

Fico je v tej luči Ukrajini zagrozil, da ji bodo, če ne zažene Družbe, ustavili dotok električne energije. To pa država po ruskih napadih na njene elektrarne nujno potrebuje. Slovaški premier je napovedal še, da bo prosil za posredovanje Evropske komisije.

Da Kijev pod vodstvom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega izsiljuje Madžarsko, se je danes odzval tudi madžarski predsednik Viktor Orban.

Zunanji minister Peter Szijjarto je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da želi Zelenski na ta način zavestno škodovati energetski oskrbi Madžarske, četudi ta igra pomembno vlogo pri energetski varnosti Ukrajine. Iz oziroma prek Madžarske namreč v Ukrajino vstopi velik del ukrajinskega uvoza plina, električne energije in dizla.

Povračilni ukrepi

Szijjarto je sporočil še, da so se odločili ustaviti dostavo dizla Ukrajini, dokler naftovod Družba ne bo spet v teku.

Medtem pa v Kijevu verjamejo, da Slovaška in Madžarska z nakupi ruske nafte pomagata financirati rusko invazijo na Ukrajino.

Sta pa Slovaška in Madžarska, tako Orban na družbenih omrežjih, že zaprosili Hrvaško, da jima dovoli dostavo ruske nafte prek Jadranskega naftovoda (Janaf). Pri tem naj bi bila po Ficovih besedah sicer dva izziva, in sicer da zmogljivosti Janafa niso bile nikoli testirane in da bi bil strošek te poti petkrat višji od tistega, vezanega na dobavo prek Družbe.

V Evropski komisiji so že v torek pojasnili, da so v stiku z vsemi vpletenimi stranmi. Ob tem so izrazili pripravljenost na srečanje v okviru posebne skupine za koordinacijo izrednih dobav nafte. Izrednih tveganj za naftno oskrbo Slovaške in Madžarske sicer v Bruslju ne vidijo, saj da imajo izrednih zalog za 90 dni.