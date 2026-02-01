Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
1. 2. 2026,
19.21

34 minut

Nedelja, 1. 2. 2026, 19.21

Požar v Crans-Montani: število smrtnih žrtev naraslo na 41

Ka. N.

Crans Montana, JACQUES in JESSICA MORETTI | Foto Reuters

Foto: Reuters

Število smrtnih žrtev požara, ki je izbruhnil med novoletno zabavo v baru Le Constellation v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, je naraslo na 41, potem ko je v soboto v bolnišnici zaradi poškodb umrl 18-letni švicarski državljan. Novico je sporočilo tožilstvo v kantonu Valais.

"18-letni švicarski državljan je 31. januarja umrl v bolnišnici v Zürichu," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila tožilka Beatrice Pilloud.

Med 41 žrtvami je več mladoletnikov in 18 tujcev, poškodovanih pa je bilo več kot sto ljudi.

Italija sodeluje pri preiskavi

Švicarsko ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je tožilstvo v Valaisu sprejelo prošnjo Italije za sodelovanje pri preiskavi, saj je bilo v požaru prizadetih več italijanskih državljanov. To pomeni, da bodo italijanski organi dobili dostop do dokaznega gradiva. Prvo tehnično srečanje med obema državama je predvideno sredi februarja.

"Ker so bili v požaru prizadeti tudi italijanski državljani, je italijansko sodstvo dolžno sprožiti kazenski postopek," so pojasnili na ministrstvu v Bernu.

Možen vzrok požara

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil bar poln obiskovalcev. Po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev so požar najverjetneje povzročile iskre z ognjemetov, nameščenih na steklenicah šampanjca, ki so prižgale izolacijsko peno na stropu.

