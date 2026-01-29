Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

tragedija Crans Montana

Četrtek, 29. 1. 2026, 15.16

29 minut

V zvezi s požarom v Crans Montani preiskava zoper še enega uradnika za požarno varnost

Avtorji:
A. P. K., STA

po požaru v Crans Montani | Javni tožilci v kantonu Valais bodo zdajšnjega vodjo požarne varnosti v Crans Montani kot obtoženca zaslišali 6. februarja, je danes povedal neimenovani vir blizu primera. | Foto Reuters

Javni tožilci v kantonu Valais bodo zdajšnjega vodjo požarne varnosti v Crans Montani kot obtoženca zaslišali 6. februarja, je danes povedal neimenovani vir blizu primera.

Foto: Reuters

Švicarski tožilci, ki preiskujejo požar v baru v Crans Montani, v katerem je med novoletno zabavo umrlo 40 ljudi, so danes uvedli kazensko preiskavo zoper še enega uradnika, pristojnega za požarno varnost v tem smučarskem središču, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem so tožilci preiskavo razširili že na njegovega predhodnika.

Javni tožilci v kantonu Valais bodo sedanjega vodjo požarne varnosti v Crans Montani kot obtoženca zaslišali 6. februarja, je danes povedal neimenovani vir blizu primera.

Nekdanjega vodjo požarne varnosti, zoper katerega je tožilstvo pred tem uvedlo preiskavo, bodo prav tako kot obtoženca zaslišali 9. februarja, je za AFP povedal njegov odvetnik.

Preiskava se je doslej osredotočala na lastnika bara Le Constellation Jacquesa Morettija in njegovo ženo Jessico Moretti, ki sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. Zdaj jo razširjajo še na ravnanje pristojnih oblasti v Crans Montani.

Lokalne oblasti priznale, da v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora

Lokalne oblasti v Crans Montani so pet dni po smrtonosnem požaru priznale, da pristojni v zadnjih petih letih v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil bar poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

