Avtorji:
D.K., STA

Preiskavo v zvezi s požarom v Crans Montani razširili na pristojnega za požarno varnost

Crans Montana, JACQUES in JESSICA MORETTI | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tožilci, ki preiskujejo požar v baru v švicarski Crans Montani, v katerem je med novoletno zabavo umrlo 40 ljudi, so preiskavo razširili še na nekdanjega pristojnega za požarno varnost v tem smučarskem središču, danes poroča švicarska televizija postaja RTS.

Po navedbah RTS je bil moški, čigar imena niso razkrili, odgovoren za preglede požarne varnosti v baru Le Constellation. Zaslišali naj bi ga 9. februarja.

Preiskava se je do zdaj osredotočala na lastnika bara, Jacquesa Morettija in njegovo ženo Jessico Moretti, ki sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. Zdaj jo razširjajo še na ravnanje pristojnih oblasti.

Lokalne oblasti v Crans Montani so pet dni po smrtonosnem požaru priznale, da pristojni v zadnjih petih letih v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil bar poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Dozdajšnje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

