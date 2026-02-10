Potniško letalo strmoglavilo na plažo #video

V Somaliji se je zgodila huda nesreča. Potniško letalo StarSky je kmalu po vzletu z letališča Aden Adde v Mogadišu strmoglavilo tik ob bližnji plaži.

Letalo, ki je letelo proti Gurielu, je imelo po do zdaj znanih informacijah tehnične težave, zaradi česar pilot ni mogel doseči ustrezne višine.

Posadki so odobrili dovoljenje za vrnitev na letališče, vendar jim vrnitev ni uspela in letalo je strmoglavilo v plitvino Indijskega oceana blizu letališča.

BREAKING: A StarSky Fokker 50 crashed shortly after taking off from Mogadishu’s Aden Adde International Airport. Local reports say all passengers managed to evacuate safely.pic.twitter.com/Rdo2t9iEZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026

Priče v bližini plaže Jasiira so izjavile, da so videle letalo, ki je letelo nenavadno nizko, preden je pristalo na obali. Na videoposnetkih, objavljenih na družbenem omrežju X, so potniki, ki zapuščajo letalo, vidi pa se tudi, da je desno krilo letala zlomljeno in ločeno od trupa.

Foto: X/@aussom_ Foto: X/@aussom_ Za zdaj še ni informacij, ali se je v incidentu kdo poškodoval, še poroča Express.