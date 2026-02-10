Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
10. 2. 2026,
15.05

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Potniško letalo strmoglavilo na plažo #video

Na. R.

letalo, strmoglavljenje, Somalija

Foto: X/@aviationbrk

V Somaliji se je zgodila huda nesreča. Potniško letalo StarSky je kmalu po vzletu z letališča Aden Adde v Mogadišu strmoglavilo tik ob bližnji plaži.

Letalo, ki je letelo proti Gurielu, je imelo po do zdaj znanih informacijah tehnične težave, zaradi česar pilot ni mogel doseči ustrezne višine. 

Posadki so odobrili dovoljenje za vrnitev na letališče, vendar jim vrnitev ni uspela in letalo je strmoglavilo v plitvino Indijskega oceana blizu letališča.

Priče v bližini plaže Jasiira so izjavile, da so videle letalo, ki je letelo nenavadno nizko, preden je pristalo na obali. Na videoposnetkih, objavljenih na družbenem omrežju X, so potniki, ki zapuščajo letalo, vidi pa se tudi, da je desno krilo letala zlomljeno in ločeno od trupa.

letalo StarSky, strmoglavljenje, Somalija | Foto: X/@aussom_ Foto: X/@aussom_ letalo StarSky, strmoglavljenje, Somalija | Foto: X/@aussom_ Foto: X/@aussom_  Za zdaj še ni informacij, ali se je v incidentu kdo poškodoval, še poroča Express. 

