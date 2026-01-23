Solastnika bara v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 40 mladih, so danes po plačilu varščine v višini 200.000 švicarskih frankov izpustili iz pripora. Sodišče mu je sicer 12. januarja odredilo trimesečni pripor, kot razlog pa navedlo begosumnost.

Solastnik bara Le Constellation v švicarski Crans Montani, 49-letni Jacques Moretti, je bil danes izpuščen iz pripora, potem ko je bila v njegovem imenu vplačana varščina v višini 200.000 švicarskih frankov, kar znaša nekaj več kot 215.000 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lahko odide na prostost, države pa ne sme zapustiti

Potem ko mu je 12. januarja odredilo pripor zaradi begosumnosti, je sodišče v švicarskem kantonu Valais danes odločilo, da lahko Moretti odide na prostost, vendar ne sme zapustiti države. Ob tem je moral predati osebne dokumente, vsakodnevno se bo moral tudi zglasiti na policijski postaji.

Moretti je bil skupaj z 39-letno ženo in solastnico bara Jessico, ki je medtem pogojno ostala na prostosti, pred 14 dnevi prvič zaslišan v okviru kazenske preiskave zaradi uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah na novoletni dan, ko je bil bar Le Constellation poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, še 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.