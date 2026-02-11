Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Neznanec ponoči iz Kobilarne Lipica izpustil konje

Kobilarna Lipica | Kobilarna Lipica je varovana z varnostnim sistemom in videonadzorom, ki predstavljata pomemben del preiskave. | Foto STA

Kobilarna Lipica je varovana z varnostnim sistemom in videonadzorom, ki predstavljata pomemben del preiskave.

Foto: STA

Danes ponoči je neznana oseba nepooblaščeno vstopila na varovano območje Kobilarne Lipica in iz boksov izpustila nekaj konj. Ko so v kobilarni to zaznali, so konje varno privedli nazaj v hleve. Veterinarska služba ob prvem pregledu ni ugotovila resnih poškodb. Policija dogodek preiskuje in naj bi bila že na sledi osumljencu.

Kot so sporočili iz Kobilarne Lipica, so ob zaznavi dogodka nemudoma ukrepali v skladu z varnostnimi protokoli, lipicance pa so varno privedli nazaj v hleve. "Konje je pregledala veterinarska služba, ki ob prvem pregledu ni ugotovila resnih poškodb. Lipicanci bodo še naprej pod veterinarskim nadzorom in deležni dodatnih preventivnih pregledov," so zapisali.

Osumljencu so že na sledi

O dogodku so obvestili policijo, ki po njihovih navedbah vodi preiskavo in preverja vse relevantne okoliščine. "Po skrbnem pregledu posnetkov varnostnih kamer bo znanih več informacij o poteku dogodka, na podlagi do zdaj zbranih podatkov pa so pristojni organi že na sledi osumljencu," so navedli.

Kobilarna Lipica je varovana z varnostnim sistemom in videonadzorom, ki predstavljata pomemben del preiskave. Ponoči sta na območju kobilarne prisotna varnostnik in konjar, ki izvajata redne varnostne in oskrbne obhode. Uvedli so dodatne varnostne ukrepe in okrepili varovanje območja, so sporočili ter dodali, da zagotavljanje varnosti lipicancev ostaja najvišja prioriteta kobilarne.

