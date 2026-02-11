Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
11. 2. 2026,
9.44

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
hišna preiskava orožje Policijska uprava Ljubljana

Sreda, 11. 2. 2026, 9.44

1 ura, 27 minut

Policisti 40-letniku zasegli več kosov orožja in kokain

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
zaseg orožja | Osumljeni 40-letnik za posest orožja ni imel ustreznih listin oziroma dovoljenj. | Foto Policijska uprava Ljubljana

Osumljeni 40-letnik za posest orožja ni imel ustreznih listin oziroma dovoljenj.

Foto: Policijska uprava Ljubljana

Ljubljanski policisti so v torek na območju Škofljice opravili hišno preiskavo pri 40-letnem osumljencu in zasegli več kosov orožja, pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Hišno preiskavo na območju Škofljice so na podlagi zbranih obvestil in odredbe pristojnega sodišča opravili policisti Policijske postaje Ljubljana Vič. Pri 40-letnem osumljencu so med preiskavo našli in zasegli več kosov orožja, pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain.

Kot so zapisali na PU Ljubljana, osumljeni za posest orožja ni imel ustreznih listin oziroma dovoljenj. Zasegli so tudi vojaško orožje, katerega posest je prepovedana. Vse zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zoper osumljenca vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), so še pojasnili na PU Ljubljana. 

policija, slovenska policija
Novice Policisti so našli 38-letno žensko
Bankovec 500e, 500 evrov
Novice Pozor, Slovenija: policija išče lastnika bankovca za 500 evrov
streljanje, Koper, Novo leto
Novice Nove podrobnosti: 55-letnico je ustrelil z revolverjem
hišna preiskava orožje Policijska uprava Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.