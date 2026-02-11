Policisti 40-letniku zasegli več kosov orožja in kokain

Ljubljanski policisti so v torek na območju Škofljice opravili hišno preiskavo pri 40-letnem osumljencu in zasegli več kosov orožja, pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Hišno preiskavo na območju Škofljice so na podlagi zbranih obvestil in odredbe pristojnega sodišča opravili policisti Policijske postaje Ljubljana Vič. Pri 40-letnem osumljencu so med preiskavo našli in zasegli več kosov orožja, pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega sumijo, da je prepovedana droga kokain.

Kot so zapisali na PU Ljubljana, osumljeni za posest orožja ni imel ustreznih listin oziroma dovoljenj. Zasegli so tudi vojaško orožje, katerega posest je prepovedana. Vse zasežene predmete bodo poslali v nadaljnjo analizo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zoper osumljenca vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), so še pojasnili na PU Ljubljana.