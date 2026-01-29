Na prizorišču tragedije težave zaradi snega in poklon žrtvam požara

V Crans Montani, kjer bodo na sporedu zadnje tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju pred februarskimi zimskimi olimpijskimi igrami, se soočajo s preobilico snega. Današnji drugi trening in preizkus smukaške proge pred petkovim ženskim smukom so odpovedali zaradi velikih količin novozapadlega snega. V Švici je tudi Ilka Štuhec.

Alpske smučarke bodo zaradi težav s pripravo progo petkov smuk začele z rezervnega starta na skrajšani progi.

"Današnji drugi trening so odpovedali. Niso ga uspeli pravočasno očistiti oziroma pripraviti proge za še en trening, tako da vse. kar smo v bistvu danes naredili, je bil izlet z gondolo. Med premikom navzgor oziroma proti startu so še enkrat vse skupaj prestavili za eno uro, potem smo počakali v sprejemnem prostoru ter šli nazaj dol v hotel," je iz Crans Montane sporočila IlkaŠtuhec, edina slovenska tekmovalka na ženskih smukih in superveleslalomih.

Alpske smučarke so opravile le en preizkus proge, kar sicer po pravilih zadostuje za izvedbo smuka.

Poklon žrtvam smrtonosnega požara na novoletni zabavi



Obisk smučarske karavane v Crans Montani le štiri tedne po smrtonosnem požaru v baru na novoletni zabavi, v katerem je umrlo 40 ljudi, večinoma mladostnikov, 116 pa jih je bilo huje poškodovanih, poteka brez običajnega prazničnega vrveža.



Organizatorji so se zavestno odpovedali spremljevalnim prireditvam in glasnemu slavju ter poudarili solidarnost z lokalno skupnostjo, ki se še vedno spoprijema s posledicami tragedije.

Foto: Profimedia V sredo popoldne so Sofia Goggia in članice italijanske ženske reprezentance obiskale kraj tragedije. Pred zaprtim barom Le Constellation so položile šopek rumenih, kremnih in rožnatih cvetov ter v tišini počastile spomin na žrtve.

"Ne glede na to, da smo imeli samo en trening. Mislim, da to ni neka katastrofa, ker sem progo že kar nekajkrat pripeljala, tudi glede na včeraj vem kaj moram narediti, kaj moram popraviti. Upam, da bomo imeli dobre razmere, kar se tiče vremena, kar se tiče snega in enostavno 'gas' na polno. In to je to," napoveduje Štuhec, ki bo v Cortini d'Ampezzo na svojih zadnjih OI napadala edino manjkajočo kolajno - olimpijsko.

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku v tej sezoni še ni bila na stopničkah. Je pa Mariborčanka s četrtim mestom na smuku v Val d'Iseru postavila izid sezone slovenskega smučanja doslej.

Petintridesetletnica je bila v Crans Montani leta 2017 trikrat na stopničkah, ko je tudi zmagala v superveleslalomu.

Najhitrejša na edinem treningu je bila Avstrijka Nina Ortlieb (1:14,87). Na treningu, na katere, številne smučarke proge niso odpeljale pravilno. Med njimi je bila tudi Štuhec, ki je sicer postavila 45. čas treninga z zaostankom 4,14 sekunde.

V Crans Montani je na sporedu trojni spored. V soboto sledi še ženski superveleslalom, v nedeljo pa moški smuk, na katerem bosta nastopila dva Slovenka Miha Hrobat in Martin Čater.

