Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
11.16

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
promet promet Nemčija delovni pogoji plača delavci stavka

Ponedeljek, 2. 2. 2026, 11.16

6 minut

V Nemčiji obstal javni potniški promet

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
stavka, Nemčija, promet, delavci, sindikat | Stavka poteka v času zahtevnih zimskih vremenskih razmer, ki že same po sebi povzročajo motnje v prometu. Po napovedih vremenoslovcev se danes ponekod po Nemčiji pričakuje leden dež in poledenele ceste. | Foto Reuters

Stavka poteka v času zahtevnih zimskih vremenskih razmer, ki že same po sebi povzročajo motnje v prometu. Po napovedih vremenoslovcev se danes ponekod po Nemčiji pričakuje leden dež in poledenele ceste.

Foto: Reuters

V Nemčiji danes poteka enodnevna opozorilna stavka zaposlenih v javnem potniškem prometu, ki jo z zahtevo po izboljšanju delovnih pogojev organizira sindikat Verdi. Zaradi stavke od 3. ure zjutraj ne vozijo avtobusi, tramvaji in vlaki podzemne železnice v skoraj vseh 16 zveznih deželah, razen v eni.

Niso pa zaradi stavke prizadeti vlaki državnega prevoznika Deutsche Bahn v regionalnem in primestnem prometu.

Sindikat Verdi zahteva občutno izboljšanje delovnih pogojev za skoraj 100.000 zaposlenih v približno 150 lokalnih prevoznikih. Med zahtevami so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa krajši delovni teden, krajše izmene, daljši počitki ter višji dodatki za delo ponoči in ob koncih tedna, v nekaterih deželah pa tudi zvišanje plač.

stavka, Nemčija, promet, delavci, sindikat | Foto: Reuters Foto: Reuters stavka, Nemčija, promet, delavci, sindikat | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Naša prednostna naloga je doseči napredek za pogajalsko mizo," je za dpa povedal vodja sindikalne pogajalske skupine Serat Canyurt. V sindikatu opozarjajo, da brez izboljšanja pogojev delovna mesta v panogi še naprej ne bodo zanimiva, kar bo dolgoročno povzročilo pomanjkanje kadra v javnem potniškem prometu.

stavka, Nemčija, promet, delavci, sindikat | Foto: Reuters Foto: Reuters

stavka, zdravniki, Fides, UKCL, Damjan Polh
Novice Najdaljši zdravniški stavki v zgodovini Slovenije še ni videti konca
Mahle, podjetje, Šempeter
Novice Stavka v Mahleju zamrznjena
Dijana Hrka, Novi Sad, žalovanje, mama, gladovna stavka
Novice Mama ene od 16 žrtev nesreče v Novem Sadu začela gladovno stavko
kontrola letenja
Novice Kontrolorji zračnega prometa napovedali stavko, ker bi jim ukinili 15 dni rekreativnega dopusta
Robert Golob
Novice Dispečerji 112 ogorčeni nad vlado: To je zadnji poziv Robertu Golobu
promet promet Nemčija delovni pogoji plača delavci stavka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.