V Nemčiji danes poteka enodnevna opozorilna stavka zaposlenih v javnem potniškem prometu, ki jo z zahtevo po izboljšanju delovnih pogojev organizira sindikat Verdi. Zaradi stavke od 3. ure zjutraj ne vozijo avtobusi, tramvaji in vlaki podzemne železnice v skoraj vseh 16 zveznih deželah, razen v eni.

Niso pa zaradi stavke prizadeti vlaki državnega prevoznika Deutsche Bahn v regionalnem in primestnem prometu.

Sindikat Verdi zahteva občutno izboljšanje delovnih pogojev za skoraj 100.000 zaposlenih v približno 150 lokalnih prevoznikih. Med zahtevami so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa krajši delovni teden, krajše izmene, daljši počitki ter višji dodatki za delo ponoči in ob koncih tedna, v nekaterih deželah pa tudi zvišanje plač.

Foto: Reuters Foto: Reuters

"Naša prednostna naloga je doseči napredek za pogajalsko mizo," je za dpa povedal vodja sindikalne pogajalske skupine Serat Canyurt. V sindikatu opozarjajo, da brez izboljšanja pogojev delovna mesta v panogi še naprej ne bodo zanimiva, kar bo dolgoročno povzročilo pomanjkanje kadra v javnem potniškem prometu.

Foto: Reuters